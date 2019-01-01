塞维利亚补强不断 前曼城中场费尔南多加盟

离开英超两年之后，巴西人回到了欧洲五大联赛之一，在西班牙签下了一份三年的合同。

塞维利亚繁忙的转会窗口还在继续，前曼城中场费尔南多从加拉塔萨雷永久转会而来。

费尔南多在被曼城抛弃后在伊斯坦布尔呆了两年，据报道31岁的他以450万欧元(500万美元/ 404万英镑)，与塞维利亚签订一份为期三年的合同。

巴西人最初是在2014年与曼城签约的，此前他在波尔图证明了自己是球队的中流砥柱。在波尔图效力的6个赛季中，他出场236次，赢得了4个联赛冠军和一个欧联杯的冠军。

他在佩莱格里尼带领曼城夺得英超冠军后加入到曼城。在处子赛季中出场33次，而在第二个赛季出场42次。

但是在曼彻斯特的第三个赛季里，他的上场时间变得越来越难，只在瓜迪奥拉出场22次，促使他在2017年夏天转会到加拉塔萨雷。

在曼彻斯特期间，费尔南多只赢得了一个奖杯，也就是2015-16赛季的联赛杯，曼城在决赛中击败利物浦。

据报道，加拉塔萨雷不愿出售这名巴西人，但在塞维利亚体育主管蒙奇与这名中场球员的经纪人豪尔赫·门德斯会面后，加拉塔萨雷最终做出了让步，据说土耳其豪门还欠了费尔南多一部分薪水。

费尔南多是塞维利亚繁忙转会窗口中的第八位新面孔，在他之前的有穆纳斯·达伯尔、儒勒·孔德、迭戈·卡洛斯、卢卡斯·奥坎波斯、琼·乔丹、卢克·德容和塞尔吉奥·雷吉隆，马克西米利安·沃伯从阿贾克斯租借而来的合同也成为了永久转会合同。

除此之外，可能还会有更多的球员加盟，塞尔吉奥·里科、塞尔吉·戈麦斯、西蒙·克雅尔、乔里斯·纳格农、吉列尔梅·阿拉娜、塞巴斯蒂安·科基亚、罗克梅萨、阿莱克斯·维达尔、易卜拉欣·阿马杜和诺利托都有可能被卖掉。

塞维利亚17-18赛季排名第七，上赛季在西甲联赛中排名第六，获得了欧联赛的参赛资格。