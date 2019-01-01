塞瓦略斯：我就没见过比红军打得更好的球队

这位从皇马租借到枪手的中场坦言，英超以及克洛普的球队实在给他留下了太深刻的印象。

8月间，利物浦坐镇安菲尔德3-1力克阿森纳，萨拉赫梅开二度，马蒂普再入一球，让红军的连胜继续在新赛季得以继续延续。

塞巴略斯在今年夏天租借加盟了埃梅里的球队，虽然接触英超时间不长，但欧冠冠军所带来的冲击力足以令他难忘。

这位西班牙国脚告诉《卫报》：“我在安菲尔德见到的东西是我此前从没见过的。”

“我从没见过一支球队比他们踢得更好，能够制造他们这样的压迫，能够获得球迷这样的支持。”

“他们把你面前的空气都抽走了。你必须花大量时间来防守，当你希望对球做些什么，当你希望喘口气的时候，他们就顶上来了。他们训练非常有素。”

不过塞巴略斯相信，枪手也并不落后红军多少，他们一直在进步，并且有前场三叉戟能为将来的成功作保。

“此时我们不能与他们相比。我们在做同样的事，但克洛普在2015年就来到利物浦了，埃梅里上赛季才来。”

“阿森纳以1分之差无缘欧冠席位，也与欧联杯冠军失之交臂。他的到来是积极的。不久后，阿森纳就将成为世界前10的球队，有实力争夺任何冠军。”

同时，西班牙人也很感激来到酋长球场后，主帅埃梅里给予他的信任。

“埃梅里明摆着是信任我的，他是打电话给我让我来阿森纳的人之一，因为我会得到一个重要角色，契合他的战术思路。”

“这是最高水平的联赛，有着最高的要求，我必须适应它。”