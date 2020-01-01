塞巴略斯：我的风格不合利物浦 选阿森纳因埃梅里

这名中场球员已经在他的祖国和国外很多俱乐部的雷达上，但他仍然很高兴与枪手联系在一起。

达尼·塞巴略斯透露，他之所以决定拒绝被租借到欧洲冠军利物浦而选择阿森纳，部分原因在于利物浦球员的踢球风格。

有人质疑塞巴略斯选择酋长球场而不是安菲尔德是否可以理解，但是这位西班牙国脚仍然相信他做出了正确的决定。

“我很自豪有一个像利物浦这样的俱乐部关注我，但我选择阿森纳是因为埃梅里和他对待我的方式。现在，我不能很好地融入利物浦。”

其他球队

“乌奈（埃梅里）是我在阿森纳的关键。我去阿森纳这样的俱乐部踢球，除了因为那是一家豪门之外，乌奈几乎是来我家告诉我他爱我这个球员，自从我为贝蒂斯踢球以来，他就一直爱着我……”

“教练的信心是你取得最佳表现的关键。乌奈告诉我，我和他一起在阿森纳很重要，我对去阿森纳没有任何怀疑。”

“克洛普是一个出色的教练，但你必须看到每个球队的比赛哲学。现在，我的踢法不适合像利物浦这样的球队。尽管如此，与最好的球队联系在一起只是表明我做的事情是正确的。”

当被问及他的风格时，塞巴略斯补充道：“我是一名足球运动员，我对足球有着美好的愿景，我认为近年来我也提高了我的防守。我在球场上很努力，我有能力完成最后的传球。”

“如今教练们想要的是‘全面’的球员，而在此之前，一切都是为了质量和进攻。现在，10号球员在足球界几乎已经消失了。你必须更全面，比赛质量必须伴随着身体素质。”

“在足球中最困难的事情是要有质量，身体方面可以通过每天的努力和奉献来提高——我认为英超会给我很多以前没有的东西。”