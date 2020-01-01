塞巴略斯：想在皇马证明自己 贝尔为球队贡献很多

租借效力于阿森纳的塞巴略斯希望能回到皇马并证明自己，与此同时他还为贝尔做出了辩护。

尽管塞巴略斯被租借到阿森纳，但他仍然对在皇马取得成功充满希望。这位西班牙中场在2017年斩获欧青赛MVP后以1800万欧元的价格离开了皇家贝蒂斯，来到了伯纳乌球场。

现年23岁的塞巴略斯在去年7月以租借的方式加盟了北伦敦豪门阿森纳，在新型冠状病毒疫情爆发而导致联赛陷入停摆之前，他总共为枪手在各项赛事中出场了24次。

这位九次入选国家队的西班牙国脚与皇马的合同将在2023年到期，尽管一直未能得到齐达内的青睐并坐稳主力，但塞巴略斯依旧想在西甲巨人碰碰运气。

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“我很高兴，我和皇马还有合同在身。”塞巴略斯在周三告诉库亚特罗。

“我23岁了，但我还没有彻底成熟，现在我感觉自己更像一位真正的球员了，我已经做好了迎接任何挑战的准备。”

由于接连不断的伤病和高尔夫事件，威尔士球星贝尔与皇马球迷的关系非常紧张，并招致了诸多批评。不过在塞巴略斯看来，贝尔已经为皇马做出了足够多的贡献，人们不应该怀疑这位巨星。

“英超联赛会非常适合贝尔，不过他对皇马也同样重要。我们不能忽视他帮助皇马取得的成就，任何不相信贝尔的人，都应该去看看那几场欧冠决赛。实际上，他为皇马已经做出了足够多的贡献了。”