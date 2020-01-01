塞巴略斯：今夏将重回皇马 梦想在那里取得成功

西班牙中场表示他并没有放弃自己在白衣军团的职业生涯，但是现在他仍然专注于自己在酋长球场的职责

目前租借效力于阿森纳的丹尼·塞巴略斯表示，尽管他还没有和齐内丁·齐达内谈论他在皇马的未来，但他仍然决心在伯纳乌取得“成功”。

2017年夏天，塞巴略斯以1800万欧元的转会费从皇家贝蒂斯转会到了皇家马德里，并与白衣军团签下了一份为期六年的合同，不过在他效力皇马的头两个赛季里，他一直难以在首发阵容中占据一席之地。

银河战舰最终决定在去年夏天将其外租至阿森纳，而他也没有让人们失望，很快就适应了在酋长球场的新环境。

其他球队

在上半赛季，时任主帅埃梅里非常喜欢自己的这位同胞，但不幸的是，塞巴略斯却在12月中旬的时候因为肌腱拉伤而不得不远离赛场，在这之后不到一个月的时间里，前巴黎圣日耳曼就被枪手解雇。

米克尔·阿尔特塔成为了埃梅里的替代者，而塞巴略斯则在这位前曼城助理教练的手下依旧是重要的一员，重新回到了赛场并找到了自己的最佳状态。可惜的是，英超在三月份因新型冠状病毒疫情而被迫中断。

根据媒体此前的报道，阿森纳有信心与西班牙国脚达成协议，暂时延长他的租约至赛季末，英超目前已经确定将在6月17日恢复。

尽管阿森纳有心让他继续在球队效力，但塞巴略斯已经已经做出决定，在下赛季回归伯纳乌球场。

塞巴略斯在接受媒体采访时谈到了自己目前的状况:“我和齐达内的关系很好，不过我还没有和他有过交流，他现在关注的是还在皇马阵中的球员，如果齐达内能继续执教下去对我来说是最好不过的事情。”

“当我的租借合同结束时，我将再次成为皇马的一员，我的目标是在那里取得成功。”

这位前贝蒂斯球星也谈到了他在酋长球场的健康问题，以及他和阿尔特塔的关系，他坚持说自己将“专注于”帮助枪手以好成绩来结束这个赛季。

“由于伤病，我不得不离开球场很长一段时间，但通过自己的努力扭转了局面。”塞巴略斯说。

“在阿尔特塔到来后，我和他的关系一直很好，他给了我信心，现在我专注于以最好的方式结束这个赛季，实现我们的目标。”

“目前我已经每周用英语和队友们正常沟通了，幸运的是，队里好几个教练员都能说西班牙语。”

目前英格兰俱乐部已经能够回归训练场，塞巴略斯排除了对新型冠状病毒的恐惧，并强调了英超联赛严格的测试与规定：“目前，英国仍然保持着高级别的防疫警戒，不过我们已经重新回到训练场，曙光终于到来了。”

“我们在训练中采取了很多预防措施，每周两次测试，我对复赛并不感到害怕，因为我看到球队在训练中采取这么多措施，球员们是很难被感染的。”

这位23岁的西班牙国脚本赛季为阿森纳在英超和欧联杯中总共出场20次，为球队贡献了1球2助攻。目前枪手在英超积分榜上排名排名第九，距离欧战区仅有3分的距离。