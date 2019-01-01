塞尔吉奥·戈麦斯：离开巴萨投奔多特蒙德的“新伊涅斯塔”

这名18岁的球员离开拉玛西亚在加泰罗尼亚引起了轩然大波，尽管他在德国的时间还没有完全按照计划进行。

“2019- 2020赛季：我等不及了。我已经准备好在俱乐部级别开始了。”

当塞尔吉奥·戈麦斯在奥地利多特蒙德开始季前训练时，他在Instagram上发布了这句话。这是一个对别人来说有点平淡无奇的消息，但很明显，这位18岁的年轻人相信他已经准备好兑现自己的诺言。

18个月前，戈麦斯被多特蒙德以300万欧元的价格从巴塞罗那挖到德国，成为全世界的头条新闻。很多人都希望他能顺利进入一线队，但这位曾经被称为“新伊涅斯塔”的球员却在德国度过了他的第一个完整赛季，为多特蒙德在西部地区的二队效力，面对的是赫肯拉特和维登布鲁克等球队，而不是拜仁慕尼黑或沙尔克04。

不过现在，在国际舞台上度过了一个成功的夏天，为西班牙赢得U19欧洲锦标赛冠军发挥了关键作用之后，他希望能够继续踢球。

然而，他不会在多特蒙德这样做。相反，周一宣布他将在即将到来的赛季中租借到西班牙乙级球队韦斯卡，以开启他在过去12个月停滞不前的职业生涯。

戈麦斯出生在加泰罗尼亚，在当地的Trajana俱乐部和Badalona俱乐部开始了他的足球生涯，尽管在他9岁的时候就已经被巴塞罗那的球探注意到了。很快，他就融入了著名的拉玛西亚足球学院，在2017-18赛季到来的时候，他已经成为了这支青年军的首发阵容的常客，参加了他们的欧足联青年联赛——那个赛季他们第二次赢得这项赛事——甚至在西乙中代表巴萨B队替补出场两次。

在赛季进行到一半时，他随西班牙17岁以下青年队去了印度。那年夏天，他已经帮助欧洲冠军参加世界杯。在那里，他在这届赛事中攻入四球，在赛事最佳球员的评选中排名第二，仅次于菲尔·福登。在决赛中，菲尔·福登在英格兰5-2战胜西班牙的比赛中攻入一球。

他的表现给人留下了深刻的印象，三个月后多特蒙德就开始策划他们的转会。“他是世界上他这个年龄最强大的球员之一。”多特蒙德体育总监米夏埃尔·佐尔克这样描述当时17岁的他，当一月份转会窗口关闭时，他已经是他们的了。据《Sport》报道，巴塞罗那对他的离开感到非常沮丧，以至于他们将拉玛西亚的预算提高了160%，绝望地试图说服他们的本土人才不要再去别处。

尽管在德甲联赛快结束时替补出场两次，戈麦斯承认他很难适应新环境。每周上三节密集的德语课多少有些帮助，但尽管人们希望新主教练法夫尔能给他提供比前任施托格更多的机会，他在施托格手下只进过一次德甲比赛日大名单。

他确实在欧冠对阵摩纳哥的比赛中出场过，但除此之外，他只能看着同龄的队友桑乔和扎加杜在法夫尔的指导下茁壮成长，这对这位天才球员来说是一个令人沮丧的赛季。然而，这并没有阻止他在3月份的NxGn全球50名最具天赋的青少年球员名单中榜上有名，而他的队友桑乔在这个榜单中位列榜首。

“这需要一段时间。”前中场球员、现引援组成员塞巴斯蒂安·凯尔在11月接受《每日邮报》采访时表示：“去年对他来说一切都是新的。他的家人有时会过来，但通常他都是一个人。并不是每个时刻都有人在他身边。他们不跟他一起去超市。

凯尔补充说:“他必须自己站起来，一个人走过十字街口。我们都在的。你被照顾得很好，但我们并没有做所有的事情。必须有一个球员必须自己去做的点。这是个性发展。”如此严厉的爱很可能让戈麦斯变得更加坚强，在西班牙U19在亚美尼亚夺冠后，他放弃了暑假回到了季前赛的训练中，很明显，这一次他渴望给人留下深刻的印象。

“对我来说，我想要继续进步，当然我希望我能继续得到机会。”他在最近的一次采访中说，但现在很清楚，这些机会将会回到他的祖国，而不是一直待到明年五月。

虽然西乙似乎与德甲顶尖球队相去甚远，但在上赛季从西甲降级后，韦斯卡将成为升级的热门球队之一。毫无疑问，一名能够证明自己脚下控球自如、传球得心应手的球员，可能会成为他们的关键。

戈麦斯的发展可能遇到了一些障碍，但如果他今年夏天为西班牙U19国家队的表现能取得进步的话，那么他并没有失去任何让他成为诺坎普传奇的能力。他的时间很可能还会来到多特蒙德或者其他欧洲顶级俱乐部——现在耐心是关键。