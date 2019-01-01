塔迪奇怒斥裁判毁掉比赛：一个家伙偷走一切

周二，这名塞尔维亚前锋所在的球队只剩下9人，这让他对裁判怒不可遏。

阿贾克斯前锋杜尚·塔迪奇认为，由于裁判詹卢卡·罗基的“破坏性”表现，他的球队在4-4战平切尔西的比赛中惨遭“偷盗”。

周二在斯坦福桥的比赛中，荷兰球队一度以4-1领先，但在第68分钟时，戴利·布林德和乔尔·维尔特曼双双被罚下，阿贾克斯很快被扳平比分。

塔迪奇很难理解意大利裁判给这两名球员红牌的决定，他坚信阿贾克斯的整体表现应该得到回报。

“我们比以前好多了。”塔迪奇赛后说：“我们应该谈谈我们的比赛，因为我们4-1领先，一切都在控制之中，然后一个人偷走了我们的一切。我很失望，因为我们应该只谈论阿贾克斯和我们如何踢出漂亮的足球，但是我们不能，因为一个家伙过来偷走了一切。”

“我们看到了这样一种情况，先是戴利·布林德被犯规，然后不该是戴利·布林德的第二张黄牌，然后也不该是对乔尔·维尔特曼的第二张黄牌，然后也不该是点球。我从未见过三重惩罚，从未见过。但一切都始于对戴利·布林德的犯规，我想他是被克里斯蒂安·普利西奇侵犯的。这是一个巨大的失望。我不喜欢找借口，我不喜欢谈论别人。我们应该说阿贾克斯踢得比切尔西好多了，但我们不能，因为有人毁了我们的比赛。”

与塔迪奇相比，阿贾克斯教练埃里克·滕哈赫显得异常冷静，并很快指出了他的球队在平局中的表现。

“生气。我生气？我更失望。结果令人失望。但同时，我们也为9人作战的比赛方式感到骄傲。今晚，这就是足球，你必须接受它。这会很难。你能从这场比赛中得到的积极的东西是我们踢得很好。但是裁判和VAR的决定是不可逆转的。但是我们今晚受到了严厉的惩罚。我们仍然是小组第一。接受这个结果很艰难，我们必须向前看。我们要全力以赴，我们必须继续。我对球队的发展很满意。”