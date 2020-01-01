塔普索巴：将在德甲掀起风暴的勒沃库森后卫

这位21岁的球员在一月份才来到拜耳竞技场，但他的表现已经足以让人相信他会加盟欧洲顶级俱乐部之一。

德甲现在展示的年轻球员的数量是令人羡慕的，特别是当谈到年轻的攻击手的时候。

然而，有一个纯正的后卫，已经在整个欧洲大陆引起了议论，许多人预测，用不了多久，埃德蒙德·塔普索巴就会迈出这一步，加入欧洲最顶尖的俱乐部之一。

目前，在某种程度上，塔普索巴还没在勒沃库森站稳脚跟。这位21岁的球员在一月转会窗口的最后一天才来到拜耳竞技场，但是他的表现帮助博斯的球队进入了前四的行列。周二1- 4输给沃尔夫斯堡，是他加入俱乐部以来第一次尝到失败的滋味。

其他球队

勒沃库森同时也留在了欧罗巴联赛和德国杯中，这意味着本赛季塔普索巴很有可能在本赛季结束时获得一些重要的奖杯，并计划第一次在欧冠中亮相。

2016年，年仅17岁的塔普索巴首次代表布基纳法索国家队出赛，但他从未在一线队出场就离开了他的家乡俱乐部，并去到葡萄牙。

前葡萄牙、巴塞罗那和切尔西的组织核心德科联系了塔普索巴。

“我不相信是他。”塔普索巴在最近的一次采访中告诉The Athletic：“我是说，不可能是德科！这肯定是个笑话什么的。”

“他说他为我准备了一个俱乐部——吉马良斯——并想知道我是否有代表人，但我以为是有人在开我的玩笑。但在我家里有第二次会议，直到那时我才意识到这是真的。”

“德科对我说了他对我职业生涯的看法，他认为我可以达到什么目标，他说他想帮助指导我。当像德科这样的人说话时，你会倾听。”

塔普索巴确实听了，他在2018年冬天加入了吉马良斯。他最终在2019年夏天进入成年队阵容，并在赛季的前半部分有亮眼的表现。

莱斯特城和狼队都表示有兴趣在1月份的转会窗口期间签下他，但最终是勒沃库森赢了，他们支付了1800万欧元的初始费用，根据满足的某些条款，这笔费用可能会增加到2500万欧元。

事实证明，这笔钱花得很值。博斯声称，他从未见过一名球员能如此“迅速适应”三后卫中的左中卫位置。

这位布基纳法索新星以他的传球能力而闻名。虽然他通常不需要在进攻三区长时间传球，但他在球上的冷静让他在寻找队友时能够以几乎无法比拟的效率保持控球。

Opta的数据显示，本赛季在德甲首发8次或以上的球员中，只有多特蒙德的中场球员维特塞尔和拜仁慕尼黑的后卫聚勒的传球准确率能超过塔普索巴的91.56%。

虽然他在后卫线的角色被定义为在进攻时保持球的移动并在左路提供供应，但他的防守能力同样强大。

在他迄今为止的8场德甲比赛中，他赢得了超过53%的1/2球和超过57%的铲球。作为一名现代的运动员，他在丢球后回到自己位置的能力也被认为是他的主要优势之一。

“我相信他会继续他的发展，成为世界上最出色的球员之一。”他在吉马良斯的前教练伊沃·维埃拉最近告诉《踢球者》：“他可以去他想去的地方——世界上最大的俱乐部之一。”

这是相当高的评价，但塔普索巴在欧洲最具竞争力的联赛之一的头几个月显示，他有所有能达到顶级水平的属性。

在许多球队都在寻找下一个范戴克和库利巴利的世界里，塔普索巴将会在许多球探名单上名列前茅。