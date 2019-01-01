堪比强援 蓝军中卫吕迪格接近复出

由于严重的膝伤错过了上个赛季的最后阶段后，这位德国后卫在预备队的一场胜利中复出了。

切尔西中后卫安东尼奥·吕迪格在周一蓝军U23青年队战胜利物浦的比赛中打满90分钟。

在主教练兰帕德的见证下，德国国脚吕迪格在上赛季对阵曼联的比赛受伤后首次亮相。兰帕德出现在斯坦福桥的看台上观看比赛。

错过了所有的季前赛之后，吕迪格在8月初回到了全面的训练中，并毫发无伤地完成了任务，因为切尔西的青年队以3-0的比分击败了对手，而另一名成年队队员米奇·巴舒亚伊也打入了两球。

对于兰帕德来说，吕迪格的回归是个好消息，他还没有带领切尔西赢得一场正式比赛，在联赛中输给了曼联和莱斯特城，并在超级杯中输给了利物浦。

兰帕德目前只有三名中卫可供选择——安德烈亚斯·克里斯滕森、库尔特·祖马和年轻球员费卡约·托莫里。在大卫·路易斯转会阿森纳和加里·卡希尔自由转会水晶宫后，塞萨尔·阿兹皮里库埃塔自然是一名右后卫。

克里斯滕森和祖马是最佳搭档，尽管后者在首周末0-4输给曼联的比赛中犯下了代价高昂的错误，因此受到了一些批评。

前蓝军后卫阿什利·科尔在周日宣布退役，他坚持认为目前切尔西还没有理由感到恐慌，但是兰帕德在他执教切尔西的早期有一些问题需要解决。

“切尔西得到了这些球员，每个人都希望他们能进入前四或第六位，但是英超联赛已经改变了。”科尔说：“教练需要时间，球员需要时间，我不认为每个人都应该恐慌。”