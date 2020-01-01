堪比冬窗强援 穆里尼奥期待洛里二月初复出

热刺队长已经回到了训练中，但是他的主教练拒绝透露他期望这位门将回归的具体日期。

当被问及洛里什么时候能回到热刺时，穆里尼奥没有提供任何细节。这名门将本周已经恢复训练。

自从在10月份热刺输给布莱顿的比赛中肘部严重脱臼后，洛里就一直缺阵。

这名法国门将还没有为穆里尼奥出场，后者在11月接替了波切蒂诺的位置，但似乎离他在葡萄牙人的执教下的首次亮相更近了。

托特纳姆热刺周五在推特上发文称，洛里已经回到一线队训练，穆里尼奥希望他的缺席能在下个月结束。

“一个月前我告诉过你，我说的是二月。所以，正常的是二月。如果你问我2月底或2月初，我会说现在我更倾向于提前。”

“一切都很顺利。他找回了自信，他在训练，所以我认为他是我们在一月转会窗口的新球员之一。”

热刺已经引进了一名新球员——中场球员热德松·费尔南德斯。热刺从本菲卡租借他18个月，并拥有购买权。

费尔南德斯有望在周六托特纳姆热刺对阵沃特福德的比赛中首次亮相。

“这个周末他们可以期待他的参与，不管他是否首发，但他肯定会加入球队。”穆里尼奥补充道。

“当你在一月份得到球员的时候，通常是因为你需要他们。我们需要他，因为我们失去了很多重要的球员，所以我们需要他的贡献。年轻球员，是的，刚到一个新的国家，是的，但同时他有在大俱乐部踢球的经验。”

“他已经踢了很多重要的比赛，比如在欧冠客场对阵拜仁慕尼黑和加拉塔萨雷、欧联杯四分之一决赛，所以他已经习惯了高强度的压力和责任。”

“他是一个可以在中场踢不同位置的孩子，如果我们需要，他甚至可以在右边路活动。我们因为他的多面性而得到他。”

“他就是我过去所说的特殊租借。他不是一个为期三个月的租借期。（这是）一年半的租借，到时候他会有时间发展，谁知道他会不会在这里待上几年。”