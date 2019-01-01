堂兄爆猛料 波切蒂诺或有意执教尤文图斯

波切蒂诺是今年夏天执掌意甲冠军的候选人，他的一位家庭成员希望这一切能够发生。

波切蒂诺的堂兄说，波切蒂诺可能会在这个夏天离开热刺加盟尤文图斯。

在阿莱格里宣布他将在本赛季结束后离开后，阿根廷人已经被提名为意甲冠军的下一任主帅。

在索尔斯克亚和齐达内本赛季被任命之前，波切蒂诺曾与曼联和皇马联系在一起。

尽管波切蒂诺带领球队打进了欧冠决赛，但据报道，他对托特纳姆热刺缺乏一线队的投资感到失望，并在本月表示，他希望在将自己的未来奉献给俱乐部之前，了解董事会的长期计划。

波切蒂诺住在意大利的堂兄达尼埃莱说，他已经和47岁的波切蒂诺谈过了，他相信波切蒂诺愿意搬到意大利。

“在我看来(波切蒂诺取代阿莱格里)是可行的，因为毛里西奥是一个已经证明了他知道如何做好工作的教练，和托特纳姆热刺打进决赛就是一个明显的例子，”他告诉《Tutto Juve》：“如果他踢得跟其他所有比赛一样好，对我来说，今年是赢球的好时机。我几个月前见过他，他是一个非常友好和乐于助人的人。

“斑马军团的目标当然是欧冠，我的堂兄拥有执教这家俱乐部的所有有用的素质。毛里西奥证明了他有足够的经验可以在欧洲执教。在托特纳姆，他能够带领一群不太出名的球员踢出名堂。家里的每个人都想在尤文图斯看到他。”

他补充说：“他当然被意大利吸引了，他告诉我们他想来这里寻找他的祖先。我们还谈到了皮埃蒙特的美食，他想再试一次。我有这个愿望，但说实话，我不知道他们能否说服他。很明显，决定权在他手中。”

“如果他接受尤文，我们将张开双臂欢迎他。”