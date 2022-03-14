基耶利尼：博格巴是足球界的勒布朗-詹姆斯 梅罗都是外星人

尤文图斯后卫基耶利尼表示，博格巴是足球界的勒布朗-詹姆斯。

28岁的博格巴职业生涯至今只效力过尤文图斯和曼联两支俱乐部，基耶利尼和博格巴曾在尤文有过成功的合作，这位意大利后防老将认为博格巴没有在曼联成功是运气问题。

基耶利尼告诉《泰晤士报》：“博格巴是足球界的勒布朗-詹姆斯，当我看他成长时，那感觉太棒了。第一次在训练中见到他时，我感觉他不像是真实的。”

“他来自曼联，所以我期待他的水平会很不错，但我也认为他在曼联踢不上球，肯定不是顶级的，但他真的是顶级的。”

“他和其他人不同，在加盟曼联后他没有完全展示出自己的实力，这让我感到伤心。他在很多比赛中做得很好，但不够走运，有伤病和其他问题，他没有办法持续地表现出自己的能力。”

谈及自己遇到过的最难缠的对手，基耶利尼表示：“目前，我认为姆巴佩是最有才华的。我第一次和姆巴佩交手是在2017年，那时他只有18岁，但他的表现已经让人难以置信。我无法想象现在和他交手会是什么体验，也不知道他未来能达到什么样的高度，我很爱他的那种心态。”

“如果从我的过去选择的话，我最好的对手是伊布，他很不走运，在C罗和梅西的时代踢球，因为没有他们的话，伊布会赢得好几座金球奖。”

谈及梅西和C罗，基耶利尼表示：“他们是外星人，不是来自这个星球的。我很幸运能在尤文和C罗合作过3年，每天看他工作，你能了解到他成功的一些秘诀。”

“他每一天都很努力工作去达成自己的目标，并总是能找到新的目标，在重要的时刻，当你需要他的时候，他总是会挺身而出。”