基耶利尼：希望若日尼奥能赢得金球奖 卢卡库是顶级前锋

这位尤文球星对他的意大利队友赞不绝口，因为他度过了一个成功的赛季与夏天。

尤文图斯球星基耶利尼支持他的意大利队友若日尼奥赢得金球奖，二人将在周三的欧冠比赛中进行直接对决。

基耶利尼效力的尤文图斯将于周三在意大利对阵以若日尼奥为代表的切尔西，双方都希望在赢得小组赛第二轮的比赛。

不过，在比赛前，基耶利尼对若日尼奥进行了一番大肆赞扬，今夏他曾近距离观察了这位同时拿到了欧冠和2020年欧洲杯的中场巨星。

基耶利尼对若日尼奥说了什么?

“我希望他能赢得金球奖，他是我的好朋友。这是一个属于他的奖项。”这位尤文图斯球星在周二的赛前新闻发布会上表示。

“他参与到了胜利之中，我们的感情将永远铭记于我们心中。我一直认为他是一名优秀的球员，但在最初的几次训练之后，我才真正意识到他是多么优秀，他是一名多么顶级的球员。”

“他有着很好的技术，但真正的不同在于他的头脑。很多人说他只能和萨里一起踢球，但无论他去哪里，他都是球队的常规首发。我真的希望他能赢得金球奖。”

又一场与卢卡库的战斗

虽然基耶利尼将在主场迎战他的朋友若日尼奥，但其实他还会碰到另一个熟悉的面孔——罗梅卢·卢卡库。

卢卡库在上个赛季为国际米兰效力，在44场比赛中打入30球，带领俱乐部夺得意甲冠军，结束了尤文在意甲的恐怖统治。

这位今年夏天转会到切尔西的比利时人，在对阵基耶利尼和尤文的比赛中一直表现不佳，在对阵斑马军团的六场比赛中只打入了一球。

基耶利尼表示:“也许只谈论我和卢卡库会让人觉得有点扫兴。如果我们能踢出一场平衡的比赛，不给他们的中场和前锋留下太多的空间，那我们就足够幸运了。”

“在这种情况下，我们很难对他们进行盯防，我们必须非常小心，不能让他们表现出自己的能力。

“卢卡库是一位顶级球员，他是切尔西花了很多钱签下的新球员。他在那里并不是偶然。”