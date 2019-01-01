基耶利尼不看好伊卡尔迪加盟：不是玩梦幻足球

阿根廷人整个夏天都被与转会意甲冠军联系在一起，但是这位经验丰富的后卫相信俱乐部有足够的选择。

尤文图斯后卫基耶利尼认为伊卡尔迪加盟俱乐部是“梦幻足球”里的操作，同时他也坚持认为保罗·迪巴拉能够处理围绕他的转会传闻。

国米前锋伊卡尔迪自去年2月以来一直在国际米兰俱乐部内处于不稳定状态，当时他被解除了队长职务，原因是有报道称他本人、俱乐部和他的经纪人同时也使他妻子纳拉之间存在合同纠纷。

尽管阿根廷人回到了球队，并表示希望留下，但国米在这个夏天已经明确表示，如果可能的话，他们将把他送走。

尤文图斯是最常与伊卡尔迪联系在一起的球队之一，尽管主教练萨里声称他的球员名单上已经有太多的球员了，其中可能有6名需要被裁掉。

基耶利尼在接受意大利天空体育采访时似乎也表达了同样的想法，他声称尤文图斯已经拥有了足够的进攻能力。

基耶利尼说:“恕我直言，伊卡尔迪去到尤文就好比是在玩梦幻足球。”

“我们有一些很好的前锋，我们只考虑我们的球队。”

“我们想团结在一起，在漫长的赛季中互相帮助。幸运的是，它很快就开始了。”

球队其中一名前锋是保罗·迪巴拉，据传他出现在了今年夏天转会市场上。

他被与伊卡尔迪的潜在交易联系在一起，同时由于肖像权的争议，他转会托特纳姆的可能性也被终结了。

萨里还不能保证迪巴拉在俱乐部的未来，但是基耶利尼相信阿根廷人不需要任何保证或者关于如何处理转会谈判的建议。

“保罗很冷静，他做得很好，不需要我的建议。”基耶里尼补充道。

“他是个大孩子。有些事情是比赛的一部分，我们是职业球员，我们能明白情况。”

在8月24日客场挑战帕尔马之前，尤文图斯将在这个即将到来的周末与特里亚斯蒂纳进行夏季最后一场友谊赛。

斑马军团将寻求在本赛季连续收获第九个意甲冠军。