基翁：阿森纳能战胜利物浦 他们找到了限制对方发挥的办法

这位阿森纳传奇表示阿尔特塔已经找到了战胜利物浦的方法，他们能够限制到菲尔米诺与法比尼奥。

马丁·基翁表示，米克尔·阿尔特塔已经为挫败和击倒利物浦制定了一份计划，而阿森纳已经在之前的社区盾杯决赛中展示了如何限制菲尔米诺和法比尼奥的发挥。

当谈到与所谓的“BIG6”成员的对阵时，枪手很少能够取得好的成果。不过，他们最近与英超冠军利物浦的比赛令人印象深刻。

阿尔特塔在与克洛普的最后两场比赛中精心策划了对阵红军的比赛，并全部赢得了胜利，除了在倒数第三轮时2比1击败了利物浦，还在社区盾杯决赛中笑到了最后。

其他球队

基翁认为阿森纳已经找到了如何阻止利物浦这台运转良好的机器正常运转的方法，各支球队都已经很明显的将注意力从穆罕默德·萨拉赫以及萨迪奥·马内身上移开了。

这名前枪手后卫告诉《每日邮报》:“阿森纳最近在对阵利物浦的比赛中的成功，部分原因是他们限制了罗伯托·菲尔米诺和法比尼奥的发挥。”

“尤尔根·克洛普的球队的球队善于控球，他们会通过一层层的地面传递来做到这一点。如果说后防是一层，中场是一层，进攻又是一层，那么菲尔米诺和法比尼奥所做的就是在两者之间建立起一个连接点。”

“法比尼奥负责后防和中场的连接工作，菲尔米诺则负责中场与进攻球员之间的连接。如果你不去接近他们，那么你就会在比赛的大部分时间里看着他们在那带球。”

“但是阿森纳找到了一种方法来搅乱利物浦。在社区盾杯上，他们允许大卫路易斯离开自己的防守区域，去专门‘照顾’菲尔米诺。”

“在典型的四后卫中，这可能会让你感到暴露了自己的后防。但是通过使用三后卫，阿森纳在路易斯身后仍然有两名中后卫准备好去对付萨拉赫和马内。”

“所以巴西人不介意走出自己的防守区域，向前提了30码去对付菲尔米诺。”

“阿森纳同样让埃尔内尼离开中场去阻止法比尼奥。奥巴梅扬在社区盾的比赛中进球，当时米克尔·阿尔特塔的球队击败了克洛普的前场高压战术。”

“阿森纳并不急着去扳平比分，他们把利物浦逼入了自己的节奏，并等待时机突破，直到奥巴梅扬完成破门。”

“奈尔斯在温布利球场表现也很出色——他防守稳固，非常擅长与奥巴梅杨进行配合，我们可能会再次看到他在左后卫位置上踢球。”

“和利物浦的比赛是最终的考验。他们是一支强大的球队，只要看看他们的二队在周中卡拉保杯上对林肯所做的就知道了。我们可能会在安菲尔德上演一场经典之战。”

阿森纳将在周一前往安菲尔德再一次测试自己的战术，紧接着在周四的卡拉保杯第四轮比赛中，两队将再次相遇。