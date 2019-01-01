基翁：阿森纳球星毫无欲望 收获平局纯属侥幸
评论()
Getty Images
马丁·基翁表示，阿森纳队缺乏斗志，弗雷迪·永贝里很幸运地在周四的欧罗巴联赛中与标准列日队打成2-2平。
制药避免0-5的失利，枪手就能晋级下一阶段，但在第69分钟后，枪手发现他们以0-2落后，为防守失误付出代价。
但就像他们在上一场对阵西汉姆的比赛中所做的那样，阿森纳进行了反击，亚历山大·拉卡泽特和布卡约·萨科的进球最终帮助永贝里的球队以F组第一的成绩晋级。
根据俱乐部传奇基翁的说法，枪手能够避免失败以平局收场是幸运的。
基翁在接受英国电信体育频道采访时说：“作为一名主教练，你需要的是运气，永贝里今晚非常幸运。”
“当加布里埃尔·马蒂内利今晚替补出场时，比赛发生了变化——第69分钟，一个年轻的球员，一种你常常在资深球员身上所期待的那种渴望和工作效率。”
“我在那个团队里没有看到一个榜样。他上场后改变了局面。其他资深队员们花了很长时间才达到那个水平。
“我认为永贝里应该保持简单。他应该打四后卫，就像那天晚上一样。”
“变化太多了。我们需要从球员身上找回欲望和渴望。当弗莱迪还在的时候，他应该在阿森纳实施这一改变。”
永贝里在周四派出了一个全新的首发阵容，基翁坚持认为这么多的改变是一个错误，是在他们的临时教练的带领下的一个退步。
“我对球队缺乏欲望和渴望感到很失望。保持简单。”他继续说道。
“作为一名年轻的教练，我甚至不愿意去打三后卫。因为我还不确定我是否已经足够了解这个队伍。”
“我会选择同样的球员告诉他们，‘当你和我一起工作时，你会努力工作，你不会呆在家里放松，现在这是有关于职业道德。’”
“人们的情绪需要改变。这在弗雷迪手下没有看到，他今晚侥幸获得了平局。你不能这么快地开关水龙头。但新的情绪正在滋长，这真是个好消息。”
阿森纳接下来将于周日在酋长球场迎战曼城，枪手目前在英超联赛中排名第九。