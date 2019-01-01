基翁：阿森纳球星毫无欲望 收获平局纯属侥幸

枪手的传奇人物相信俱乐部是靠运气而不是欲望才在比利时收获平局的。

马丁·基翁表示，阿森纳队缺乏斗志，弗雷迪·永贝里很幸运地在周四的欧罗巴联赛中与标准列日队打成2-2平。

制药避免0-5的失利，枪手就能晋级下一阶段，但在第69分钟后，枪手发现他们以0-2落后，为防守失误付出代价。

但就像他们在上一场对阵西汉姆的比赛中所做的那样，阿森纳进行了反击，亚历山大·拉卡泽特和布卡约·萨科的进球最终帮助永贝里的球队以F组第一的成绩晋级。

根据俱乐部传奇基翁的说法，枪手能够避免失败以平局收场是幸运的。

基翁在接受英国电信体育频道采访时说：“作为一名主教练，你需要的是运气，永贝里今晚非常幸运。”

“当加布里埃尔·马蒂内利今晚替补出场时，比赛发生了变化——第69分钟，一个年轻的球员，一种你常常在资深球员身上所期待的那种渴望和工作效率。”

“我在那个团队里没有看到一个榜样。他上场后改变了局面。其他资深队员们花了很长时间才达到那个水平。

“我认为永贝里应该保持简单。他应该打四后卫，就像那天晚上一样。”

“变化太多了。我们需要从球员身上找回欲望和渴望。当弗莱迪还在的时候，他应该在阿森纳实施这一改变。”

永贝里在周四派出了一个全新的首发阵容，基翁坚持认为这么多的改变是一个错误，是在他们的临时教练的带领下的一个退步。

“我对球队缺乏欲望和渴望感到很失望。保持简单。”他继续说道。

“作为一名年轻的教练，我甚至不愿意去打三后卫。因为我还不确定我是否已经足够了解这个队伍。”

“我会选择同样的球员告诉他们，‘当你和我一起工作时，你会努力工作，你不会呆在家里放松，现在这是有关于职业道德。’”

“人们的情绪需要改变。这在弗雷迪手下没有看到，他今晚侥幸获得了平局。你不能这么快地开关水龙头。但新的情绪正在滋长，这真是个好消息。”

阿森纳接下来将于周日在酋长球场迎战曼城，枪手目前在英超联赛中排名第九。