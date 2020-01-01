基翁点赞阿尔特塔新签约：塞德里克很适合阿森纳

前枪手后卫相信这位经验丰富的葡萄牙国脚后卫将为阿森纳增加阵容深度。

马丁·基翁表示，塞德里克可能会成为阿森纳花小钱办大事转会交易方式的代表作之一。

阿森纳目前已经确认从英超竞争对手南安普顿以租借的形式签下了这为葡萄牙国脚。塞德里克与圣徒的现有合同将在今夏到期，这也意味着这位葡萄牙体育青训出产的优秀右后卫在酋长球场的效力时间可能并不止半个赛季，届时阿森纳可以选择与其签下一份长期合同，这也是基翁所希望看到的画面，他认为塞德里克能够有效为阿尔特塔的球队增加阵容深度。

这位前阿森纳后卫在接受TalkSport采访时表示：“我认为塞德里克是一位优秀球员，目前南安普敦已经拥有了更为年轻的扬·瓦莱里，他们看起来已经摆脱了困境，所以他们愿意放走塞德里克。”

其他球队

“即使你有贝莱林，但他才刚刚开始恢复状态，因此他不可能一直参加比赛。他们在这个位置上还有奈尔斯，他也是一位很棒的球员。至于塞德里克，他是葡萄牙捧得欧洲杯冠军奖杯的一员，我认为他有足够的实力在阿森纳立足。”

基翁还认为塞德里克的到来是对贝莱林长期留在阿森纳，并占据右后卫位置的肯定。

“这不会阻碍贝莱林前进的道路，因为他知道从长远来看，奈尔斯和他本人都是俱乐部的未来，不过目前的门体在于，他们两人所在的位置出现了伤病问题，而塞德里克就是那种球员，他能在后卫位置上发挥很好，这可能就是阿尔特塔想要的结果，增强球员的竞争，因此我认为这笔交易对阿森纳来说是一个很好的补充。”

本赛季阿森纳的后防线出现了严重问题，这让阿尔特塔选择从弗拉门戈签下了巴勃罗·马里，增强了中卫位置。

阿森纳目前在英超积分榜上排名第十，距离前四名还有10分的差距，他们将在周日做客特夫摩尔球场挑战排名第十三的伯恩利。