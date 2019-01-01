基翁：枪手需尽快赢球以留住奥巴梅扬和拉卡泽特

枪手名宿相信，球队如果希望两名锋线悍将无视其他豪门的青睐，他们就必须尽快拿出有说服力的成绩。

奥巴梅扬和拉卡泽特最近几个转会窗都与包括巴萨在内的豪门传出过绯闻。奥巴梅扬目前的合同将在2021年到期，而拉卡泽特的合同则会延续到2022年。

基翁认为阿森纳在埃梅里的带领下状态起伏战绩堪忧，这会导致他们难以在球队保卫战中赢得先机。

前枪手后卫告诉Metro：“你必须留住阵中最优秀的球员。”

“这是每个夏天球队的头等大事——你要先留下你现有的球员，再去考虑买人。”

“你不会想失去奥巴梅扬或者拉卡泽特，但他们要留队除非阿森纳是成功的。”

“对于阿森纳来说已经不能够再输球了，他们必须尽快采取行动。否则之后他们可能要做出一些艰难的选择。”

同时基翁对于枪手在续约方面难以取得进展并不感到意外，他理解处在巅峰状态的球员对于争夺冠军的渴望。但枪手仍有机会向奥巴梅扬和拉卡泽特证明，他们可以在酋长球场实现他们的野心。

基翁继续说道：“他们都是很出色的职业球员，我对这两名球员没有任何怀疑。但问题是球队有多出色，球队是否配得起球员的出色？

“如果他们不认为（球队可以匹配他们的能力），那么他们就不会签字（续约），我们就会失去两名优秀球员。这很正常，不管是阿森纳，还是热刺或者切尔西都是如此。”

不过奥巴梅扬和拉卡泽特在最近几周的身体状态和进球数量都不尽如人意。阿森纳将在今晚与南安普顿一战。