基翁抨击枪手默许拉姆塞加盟尤文的决定“令人作呕”

威尔士国脚将在本赛季结束后从北伦敦交换至都灵，这一举动让一名前枪手球星感到愤怒。

前阿森纳球星马丁·基翁猛烈抨击他的前雇主允许拉姆塞转会尤文图斯的决定，他称这一决定“令人作呕”。

拉姆塞将在赛季结束时合同到期后与尤文签订一份为期五年的合同，并以自由转会的形式加盟都灵。

这名威尔士国脚在周六2:0击败切尔西的比赛中表现出色，给枪手球迷们留下了深刻的印象。

基翁非常确信，在这名中场球员完成交易后，阿森纳会想念这位中场球员。

这名前后卫告诉媒体：“这是所有事情中最悲哀的，他今天很好地执行了这个计划，无论是有球还是无球期间。”

“很明显他这么优秀的表现让厄齐尔无法接近球队。”

“但拉姆塞不会成为他们未来的一部分，我觉得这很让人难过。”

“我觉得他将要离开的现实有点令人作呕，球队正在努力取得进步，但一名如此重要的球员将不会成为阿森纳未来的一部分。”

基翁认为尤文图斯的所得无疑是阿森纳的损失，他质疑了俱乐部不加努力说服拉姆塞签下一份新合同的逻辑。

“这太疯狂了，他下赛季要去都灵和意大利。”基翁补充道。

“他不是要去米老鼠队，他要去欧洲最好的球队之一。”

“阿森纳已经失去了他，我不知道是谁在做这些决定。”

战胜切尔西后，阿森纳仅落后蓝军3分，依然在紧追欧冠席位。

枪手将在周五足总杯上对阵曼联，之后又将在1月29日对阵卡迪夫城。