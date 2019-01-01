基翁怒喷阿森纳：留不住拉姆塞真是耻辱

前阿森纳后卫基翁相信，尤文提供的高额薪酬及长期合同是打动拉姆塞的主要原因。

在挽留拉姆塞一事上，阿森纳又走了老路，发生在厄齐尔、桑切斯和威尔希尔身上的事再度重演。在没能与球员谈妥后，俱乐部撤回了拉姆塞的续约合同，目前，28岁的威尔士人已接近与尤文签约。

阿森纳名宿基翁表示，俱乐部无力留住拉姆塞“令人震惊而痛心”，不过也同时表示，最近的转会及续约形式也是造成这样结果的原因。

“如果阿森纳承认自己只能签下租借球员的话，那白白放走拉姆塞真的很令人痛心，”基翁告诉《每日邮报》。“当拉姆塞的合同在赛季末结束时，尤文时最大的潜在下家，他们肯定在为此摩拳擦掌。”

“拉姆塞在这赛季本有机会好好地留下来，但阿森纳作为英超豪门之一，居然没做到，真是令人震惊。俱乐部之后依然会走得很艰难，奥巴梅杨和拉卡泽特同样有能力吸引任何英超顶级俱乐部。不过，去年签下的球员们的高薪也是老将们想要离开的因素。”

“埃梅里要对后防更上心，希望他能找到强援，毕竟，阿森纳距离前四只有3分的差距。不过在他来之前，俱乐部已经做了有关拉姆塞的决定了，所以他也束手无策。”

枪手高层表示，俱乐部在一月转会窗并无购置计划，只打算租借一些球员。据够力足球消息，与巴萨中场丹苏亚雷斯的租借合同已接近完成。