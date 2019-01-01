基米西：理解穆勒想上场 放他离队不可取

拜仁后卫非常理解自己队友的焦虑，但他强调如果穆勒真的离队，将会给球队带来巨大的损失。

30岁的穆勒已经开始重新考虑自己在安联球场的前途。在9月与莱比锡的比赛之后，他就再也没有为科瓦奇的球队首发过。

一月转会窗时，这位拜仁青训出身的前锋就已经与英超豪门曼联联系在一起。

在昨晚德国队2-2战平阿根廷队的比赛后，基米西被问到了自己对这位俱乐部兼国家队队友的看法。他告诉记者，德甲冠军将很难找到一名可以替代穆勒的球员。

基米西说道：“首先，这将是一位非常能够代表俱乐部的球员的离队，特别是对于球迷而言。”

“我知道拜仁只能留下穆勒，没有他，俱乐部也不会是现在样子。并且当他投入比赛的时候，他的发挥也一直很好。上一场比赛，他还打入了一粒进球，在之前的比赛也是如此。”

“如果我没记错的话，在对阵科隆还是美因茨的比赛中，他贡献了两次助攻，还打入了一粒进球。我们都清楚他有着怎样的实力，让对手无法控制。”

“我不知道他是否想要离队。我能理解他说想要踢球，我知道坐在板凳上的感觉。”

“安切洛蒂在任的时候，我也好几次坐上板凳。对于一名球员来说，对此感到不舒服是再正常不过的事了。”

穆勒2008年就加入了拜仁青训，11年里他已经帮助南部之星赢得了8个德甲冠军和1个欧冠冠军以及其他如超级杯、世俱杯、德国杯等诸多荣誉。

本赛季至今，穆勒共在联赛中出场7次，贡献四次助攻，但还未能收获进球。

而上赛季，这位德国前锋还是首发中的常客，不过在各项赛事中也仅有9球入账。