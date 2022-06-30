基本确定！热刺斥巨资5000万镑揽入理查利森

此前曾与阿森纳有过转会传闻的理查利森，距离加盟托特纳姆热刺仅一步之遥。

GOAL获悉，托特纳姆热刺即将与埃弗顿达成一致，理查利森将在新赛季披上白百合战袍。目前，这名巴西国脚正在准备体检，完成转会的最后一步。

此前，这位25岁的巴西球员曾经一度接近加盟阿森纳，但枪手将球队的工作重点转移到热苏斯和拉菲尼亚身上。

这也为热刺完成转会创造了机会，新赛季孔蒂将拥有一条令对手胆寒的攻击线组合。

理查利森的转会费会是多少？

据了解，热刺将会先支付一笔5000万英镑的转会费，将理查利森招入账下。

双方达成的转会协议中，还将包含价值为1000万英镑的附加条款。

理查利森的新合同有多长？

报道显示，理查利森将与热刺签下一份为期5年的合约，到2027年夏天到期。

目前，球员的个人条款谈判已经结束，在文本工作完成之前只剩下体检这一规定动作。

热刺为何还要签下理查利森？

热刺实际上已经拥有了一条相当豪华的攻击线，凯恩、孙兴慜以及1月份租借加盟的库卢塞夫斯基。此外，还有卢卡斯、贝尔温等人。

实际上，孔蒂希望能够尽量拥有较为充裕的选择，而理查利森这样的即战力显然是不错的补充。

2017年，理查利森便在沃特福德登陆英格兰赛场，最近四个赛季的单赛季进球数均达到两位数。

在为埃弗顿的152次出场中，理查利森打入53球，进球手段多样，成为球队前锋线上的最大进攻法宝。

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