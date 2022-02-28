基恩：曼联应该任命西蒙尼为新帅 他不会和球员胡闹

James Westwood
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这位曼联名宿认为西蒙尼可能已经走到自己马竞主帅生涯的尾声阶段

罗伊-基恩告诉曼联任命西蒙尼为下赛季主帅，因为这位马竞教练不会和球员胡闹。

曼联在去年11月解雇了索尔斯克亚，随后邀请朗尼克作为临时主帅，但俱乐部现在仍在寻找一名正式主教练，而基恩认为西蒙尼就是合适的人选。

被问到希望看到下赛季谁执教曼联时，基恩表示：“或许是西蒙尼，他有正确的个性，他在马竞遇到了困难，他在那里的教练生涯可能快结束了。”

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“西蒙尼，快去签下他，他很有个性，取得过伟大的成就。他是一个非常有性格的教练，不会和球员们胡闹，或许这样的人来到俱乐部会奏效。”

“一切可能很快改变，我不认为曼联现在一切了无生机，俱乐部仍然有一些好的事情在发生，但他们必须签下合适的主帅，如果新主帅不合适，那么其他的事情就会分崩离析。”

基恩还表示，曼联需要在寻帅过程中更加无情，他说道：“去签下你想要得到的教练。人们会说‘喔，某某教练和某支俱乐部有合同在身’，但如果你真的很想要某一个教练，那就去签下他，这就和当你真的很想要得到某个球员一样。”

“不要找借口说他还有两年合同没法来，你为球员花了大价钱，为什么不能为主帅花大价钱？”

“我不在乎谁有合同，如果你认为他是适合曼联的主帅，那你就去签下他。”