基恩：曼联应该任命西蒙尼为新帅 他不会和球员胡闹

罗伊-基恩告诉曼联任命西蒙尼为下赛季主帅，因为这位马竞教练不会和球员胡闹。

曼联在去年11月解雇了索尔斯克亚，随后邀请朗尼克作为临时主帅，但俱乐部现在仍在寻找一名正式主教练，而基恩认为西蒙尼就是合适的人选。

被问到希望看到下赛季谁执教曼联时，基恩表示：“或许是西蒙尼，他有正确的个性，他在马竞遇到了困难，他在那里的教练生涯可能快结束了。”

“西蒙尼，快去签下他，他很有个性，取得过伟大的成就。他是一个非常有性格的教练，不会和球员们胡闹，或许这样的人来到俱乐部会奏效。”

“一切可能很快改变，我不认为曼联现在一切了无生机，俱乐部仍然有一些好的事情在发生，但他们必须签下合适的主帅，如果新主帅不合适，那么其他的事情就会分崩离析。”

基恩还表示，曼联需要在寻帅过程中更加无情，他说道：“去签下你想要得到的教练。人们会说‘喔，某某教练和某支俱乐部有合同在身’，但如果你真的很想要某一个教练，那就去签下他，这就和当你真的很想要得到某个球员一样。”

“不要找借口说他还有两年合同没法来，你为球员花了大价钱，为什么不能为主帅花大价钱？”

“我不在乎谁有合同，如果你认为他是适合曼联的主帅，那你就去签下他。”