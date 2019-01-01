基恩：看曼联的比赛可太难了 球队实力真不行

这位前红魔队长对俱乐部最近主场对阵阿森纳的表现并不满意。

罗伊·基恩表示，观看曼联本赛季的比赛是一项“艰苦的工作”。

索尔斯克亚的球队在周一晚上主场被阿森纳逼平，这是他们本赛季的第三场平局，在7场比赛后，现在他们在英超联赛中排名第十。

曼联在过去的16场联赛中只赢了4场，前中场基恩说俱乐部必须保持决心，以使他们的赛季回到正轨。

基恩对天空体育说：“看他们比赛很辛苦，但我敢打赌对球员来说也很辛苦。它（赢球）只是没有发生，但你必须坚持，你必须坚持，希望事情会改变。但是他们必须尽快取得一个重大的结果，给球员们一点信心。”

战平阿森纳后，曼联有史以来第一次在英超联赛的前七场比赛中积分不到10分，基恩认为这是因为球队内部缺乏信心。

“我们谈论的是不断赢得比赛，我们谈论的是为你的球队注入动力。努力是有的，但真正缺乏的是质量。曼联本可以2-0、3-0取胜，但是阿森纳值得表扬，他们在下半场表现得很好。但是信念、信心和这些东西的结合是必要的。曼联并没有减少球队的开放性，他们的进球来自于反击，而这正是球队目前所处的位置。”

这位前曼联队长还表示，为了在本赛季挑战英超前四，球队需要增加一些球员，但他对俱乐部是否能引进合适的球员来迎接挑战表示怀疑。

“质量确实很差，我想这会让他们担心。缺少进球，缺少机会，这将是奥莱和其他员工的一大担忧。他们必须在一月份去投资，他们很可能会这样做，但是真正的顶级球员在一月份买得到吗？从我最近看到的曼联的情况来看，如果你是其他球队——西汉姆们、莱斯特城们——如果有机会进入前四，那一定是本赛季。”