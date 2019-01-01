基恩狠批罗斯表现：令人震惊 糟糕透顶

这位评论员嘲笑三狮军团的后防线说他们“没有吸取教训”，但他们的教练拒绝批评个别球员。

周五在布拉格进行的2020年欧锦赛预选赛上，英格兰糟糕的表现让捷克爆冷取得2-1的胜利，罗伊·基恩抨击了英格兰的防守，尤其是丹尼·罗斯的表现。

这位前爱尔兰国家队队员在电视演播室目睹了英格兰的两个失球，这是他们自2009年以来的第一场预选赛失利。

基恩对英格兰的大部分防守感到失望，但他为这名托特纳姆热刺左后卫保留了特别的谴责。

“我总是担心像哈里·马奎尔和迈克尔·基恩这样的球员，他们都只有25岁左右。”他在ITV上说：“有时候这些球员不会学习，你不能一直等着这些小伙子。罗斯今晚的表现…我的天啊。总得有人抓住那家伙。他令人震惊，糟糕透了。我想再过三、四年他也会一样的。有些球员没有从错误中吸取教训。这是最大的问题。在最高的级别上，你将为此付出代价。”

罗斯将在周一对阵保加利亚的比赛中因累积黄牌被禁赛。

主教练索斯盖特对个别球员的批评进行了辩护，但是他说他的球队在没有控球权的情况下需要做得更好。

“很明显我们必须在无球状态下进步。”赛后他说：“一段时间以来，这并没有让我们感到惊讶，我们整个星期都在谈论这件事。我们没有得到我们需要的反应。现在不是看个人的时候，因为我们必须在星期一回到正轨。我们失去了丹尼·罗斯，今晚之后我们必须有所回应。这几天将会很有趣，因为我们还没有这样的结果，也没有这样的表现。在接下来的48到72小时里，我们会对自己有更多的了解。我们必须做出正确的回应。这是足球。所有球员和我们教练组都明白，足球是关于应对挫折。我们没有经历过很多，所以感觉更不愉快，我们已经有一段时间没有这种感觉了。”