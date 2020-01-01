基恩：曼联末期我已无法融入更衣室 与新人有代沟

这位曼联传奇队长承认，在老特拉福德的最后几年，他很难与新队友打成一片。

前曼联队长罗伊·基恩承认，他在老特拉福德的后一段时间，与鲁尼和费迪南德这样的年轻球星出现了代沟。

这位曼联名宿用自己的球技和领导能力在红魔的历史上写下了自己自己的名字，尤其是在1999年欧冠半决赛客场对阵尤文图斯的比赛中，充分表现了自己的坚韧与顽强。

当他在老特拉福德的职业生涯进入末期时，他承认自己已经开始与新生代球员出现了代沟。

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基恩告诉天空体育：“更衣室内的人员总是在变，每年夏天都会有一两个新面孔到来。”

“随着年轻球员的加入，更衣室内发生了诸多变化。说实话，在我职业生涯将要结束的时候，我环顾了一下更衣室，我们有像鲁尼、费迪南德、弗莱彻和奥谢这样的球员，我觉得一切都发生了变化。”

“形势在发生变化，而我总是会随波逐流——我并不介意，因为这会给你一种新的能量，特别是如果他们是能帮助我们赢得奖杯的好球员。”

“但到最后，我记得我在想，有些小伙子，他们的玩笑，他们的幽默，我一点都不理解。我几乎没有和他们任何一个人有过交流，但我一直在关注他们是否会成为曼联的关键球员。这是最重要的事情。”

“即使是鲁尼和费迪南德，我也没有不明白他们的玩笑和它所代表的意义，在我曼联生涯即将结束的时候，有很多球员加盟，但我并不是总能了解他们，我认为这并非我的性格。”

“我是职业球员，他们也都是非常优秀的球员，所以我很高兴能和他们一起踢球，但说到和他们开玩笑，一起喝茶或喝咖啡，那就算了。”

基恩有着传奇的职业生涯，赢得了7次英超联赛冠军，4次足总杯冠军，并在1999年的欧冠比赛中发挥了重要作用，尽管他因为禁赛而错过了决赛。