基恩：曼市德比双方太过保守 博格巴应用场上表现回应风波

这位红魔传奇抨击了两支球队在曼市德比的表现，并认为博格巴应该少说多做。

罗伊·基恩质疑当前的曼彻斯特德比太过缺乏激情，这位红魔传奇球星在一场枯燥无味、结果为0-0的曼市德比后，猛烈抨击那些沉迷于拥抱和“想成为队友”的人。

两大劲敌在周六的比赛中各自拿到了一分，而这场比赛几乎没有发生什么值得注意的场面。

索尔斯克亚和瓜迪奥拉在最近的交锋中都控制了自己的进攻欲望，而是选择了优先进行防守，以确保不会至少不会输掉比赛。

其他球队

过往的曼市德比可以说是异常火爆，经常会出现数字夸张的红黄牌现象，而本场比赛缺仅仅产生了2张黄牌。

基恩很快在赛后很快就点出了这一问题，这位前红魔队长还表达了对双方球员赛后寒暄行为的不满。

他告诉天空体育:“你可以找很多借口。就今天的比赛来说，在比赛的最后阶段，他们的表现真的很糟糕，没有表现出他们的实力，缺乏赢下比赛的欲望。

“这场德比战竟然只出现了两张黄牌，我从来没见过德比战赛后有这么多的拥抱和聊天。”

“我挠着我的头，我真的很沮丧，因为我认为你必须试着找到赢得一场足球比赛的方法。”

“正如我们所预料的那样，曼城拥有大量的控球权，但也在预料之中——边路没有突破，一直在回传，缺乏强度，而且考虑到他们在场上的球员，他们确实缺乏实力。”

“曼联需要感谢自己的防守，但是两支球队在实力和射门方面真的很糟糕。”

基恩补充道:“我在中场休息的时候说过，这两家俱乐部在过去的几年里都取得了成功。”

“有一个因素是，你必须赌一把。我并不是说你必须踢下去7或8个球员，但你必须努力去赢得比赛。”

“我们是一支不会满足于平局的球队。这是德比，我听到约翰·斯通在那说些不丢球的话，但我想说的是，这是比赛，你一定要去想着去赢得胜利。”

“本赛季还有很长的路要走，我从没觉得曼城会进很多球，因此曼联应该设法取胜。”

基恩承认由于球场内缺少球迷而造成的压抑气氛使球队很难产生激情，但他仍然认为球员应该能够在最重要的场合提高比赛水平，把个人友谊放在一边。

这位爱尔兰人接着说:“没有球迷对于德比战来说是个大问题，但是球场上的比赛水平仍然很重要，你需要去找到赢得比赛的方法。”

“而且，就像我说的，在比赛结束的时候，工作人员微笑着拥抱，球员们在那聊天——一起走回球员通道。我不明白。每个人都想成为彼此的朋友。”

“你为这些俱乐部踢球，尤其是曼联，你需要的是去赢得比赛，而不是和每个人成为朋友。”

博格巴经纪人拉伊奥拉近期接受采访时表示自己客户的红魔生涯已经结束，并暗示其将重回尤文图斯，这在媒体和球队之间引起了轩然大波。基恩对这种行为也进行了批判，他认为这位经纪人大鳄应该少说话。

“博格巴目前的表现还不够，而且他经纪人的话太多了。对我而言，场上表现才是评判一名球员的标准，我希望博格巴能够在球场上为这一风波做出回应。”