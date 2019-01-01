基恩支持穆帅在热刺成功：今年前四 争冠可期

这位前红魔队长支持穆里尼奥在热刺的表现，但承认他的第一场比赛太轻松了。

罗伊·基恩支持若泽·穆里尼奥在托特纳姆热刺取得成功，但是他强调他执教的第一场比赛是在他称之为“绝对耻辱”的西汉姆的帮助下完成的。

“今天最重要的因素是西汉姆。他们是垃圾，绝对的垃圾，绝对的耻辱。”基恩在天空体育上说：“对托特纳姆热刺来说这是轻松的一天，在最后15-20分钟的时候做了一些艰苦的工作，但这是典型的托特纳姆热刺。很多优秀的球员都喜欢在0-3落后的时候打球，但现在已经有点晚了。很高兴看到若泽回来了，我认为这对他很合适。未来还有很多艰苦的工作要做，毫无疑问，他将在今年进入前四，并努力赢得奖杯。今天对他来说很容易，没有比这更容易的了。”

自从2018年12月被曼联解雇后，穆里尼奥就离开了教练席，但是基恩认为他的纪录和心态正是热刺所需要的。

在穆里尼奥到来之前，热刺在过去五场联赛都未能取胜，基恩相信穆里尼奥的个性可以帮助他们获得信心。

“他的个性，无论他过去几天的战术如何，他的个性。他以前也赢过一些东西。”他说。“我们有时再次谈论球员，正确或错误，只是想听到不同的声音。他们有实力，我总是说，如果你有像哈里·凯恩这样的射手，你就有机会赢得足球比赛，但显然热刺有弱点，我想他们已经有这个弱点20年了。”

“我们一直称热刺是‘一支杯赛球队’，这是一种侮辱，但若泽肯定想要改变这种心态，但这需要一点努力。”