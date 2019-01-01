基恩批评赖斯表现：马马虎虎 几个月就一落千丈

前红魔队长曾在爱尔兰队执教这位西汉姆球星，他说他的比赛有很多不足之处。

罗伊·基恩相信西汉姆和英格兰中场德克兰·赖斯还有很长的路要走。

西汉姆的防守型中场赖斯曾与基恩的前俱乐部曼联联系在一起，这个严肃的爱尔兰人曾在20世纪90年代和2000年代初担任曼联队长。

基恩曾担任马丁·奥尼尔在爱尔兰执教时期的助理教练，在此期间赖斯曾三次代表爱尔兰国家队出战友谊赛。

当被要求总结赖斯的缺点时，基恩毫不掩饰他对赖斯的批评。

“他需要改进的地方有很多，如果你仔细想想。”在英格兰4-0战胜科索沃之前，他在ITV体育上说：“在过去的几个月里，他得到了很多赞扬，当他在爱尔兰队的时候，我和他一起工作。他需要在哪方面提高，你希望我从哪方面开始？我认为他的位置发挥不够稳定，他没有跟上对方跑起来的球员，他的控球很马虎。我还可以继续说。”

这位20岁的球员在之前的三场英格兰国家队预选赛中都是替补出场，基恩相信他已经为自己在俱乐部和国家队不稳定的表现付出了代价，他被哈里·温克斯挤到了一边。

“他是这样的球员之一，几个月前每个人都喜欢他，爱戴他。”他补充道：“他是现在被淘汰出局的球员之一，因为他在西汉姆的表现并不稳定。”

温克斯在对阵科索沃的比赛中与赖斯搭档中场，为英格兰打进了他的第一个进球。

赖斯要等到明年3月才能知道索斯盖特是否同意基恩的看法，那时下一期英格兰队的名单才会公布。