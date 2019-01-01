基恩怒斥多名爱尔兰球员：回去看看自己有多菜

这位前红魔对国家队的球员感到非常不满意。

罗伊·基恩对他担任爱尔兰国家队助理教练期间的一些球员进行了严厉的抨击。

这位前曼联球员在2013年至2018年期间一直是马丁·奥尼尔的副手。去年11月，两人因成绩不佳而双双离开了爱尔兰国家队。

基恩觉得他和奥尼尔对他们的一些球员感到失望，他认为他们对自己评价过高。

“我给你举个例子。乔恩·沃尔特斯，在过去的两三年里，乔恩说了很多话，非常棒。哈利·阿特，他被租借到卡迪夫城，然后就降级了。（斯蒂芬）沃德现在无法进入斯托克城的阵容，这是一支联赛垫底的球队。

“想象一下，如果乔恩赢得了一座奖杯。他说得头头是道。他上电视，讲他是如何被我粗暴对待的。（但是）他有两三年没有为伯恩利踢球了。他在电视上为他的家庭状况哭泣。还不如躺一会，看看他的奖牌？反正也看不了多久。具有讽刺意味的是，两三年前当他的职业生涯即将结束时，他被租借到了伊普斯维奇。我笑得头都掉了。”

“当我们被威尔士击败时，他并没有踢好比赛。沃德也没有打好比赛。他们需要回头看看自己有多糟糕。”

作为教练，基恩被指责对球员要求过高，他觉得自己没有什么好道歉的，并特别指出了他作为一名球员所经历的一件事。

“你说动力是吧，有一次布莱恩·克劳夫揍了我。”他说：“他很沮丧。当时情绪很暴躁的。他打了我。我记得当时在想，‘你仍然是一位出色的主帅’。我第二天就来训练了。我没有给媒体发短信。或者上‘Ratsapp’。”

基恩在6月份离开了他最近在诺丁汉森林的助理教练一职，他透露他愿意回到管理层，但是他想再次完全管理一家俱乐部。

“我绝对想再试一次。但我不认为皇家马德里会给我打电话。”他说：“如果我回到一个俱乐部，我必须成为一名教练，就这么简单。”

作为2020年欧洲杯预选赛的一部分，爱尔兰将于9月5日迎战瑞士，而麦卡锡的球队目前在小组排名第一。