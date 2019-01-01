培养模式：英超球队有能力救助低级别俱乐部

金融危机迫在眉睫，越来越多的俱乐部面临破产的威胁，所以是时候考虑采取严厉措施了。

博尔顿流浪者队有了新生，但伯里就没那么幸运了。

真的有人敢打赌英国足球的金融危机已经结束，不会再有更多的金融危机了吗？当然不可能。它将在哪里发生，又将在哪个俱乐部里发生，这些都还有待观察。但这是不可避免的。

这是一个有据可查的事实，正规的英超俱乐部赚的钱比以往任何时候都要多。但在这背后，前景是暗淡的。

德勤(Deloitte)出具的2017-18赛季英格兰足球联赛(English Football League)足球财务年度报告显示，转播收入(包括补偿金)占英冠联赛收入的50%以上。德勤补充称，这些补偿金总额约为2.43亿英镑(合2.95亿美元)，是单季度最高的。仅赫尔城的补偿金就占总收入的75%。

在英冠联赛中，工资成本升至创纪录的水平，总计达到7.95亿英镑(合9.66亿美元)。联盟的工资/收入比率正在失控，在2017-18赛季达到106%。各大俱乐部都在豪赌，他们将签下合适的球员去获得英超联赛的晋升。

它在狼队身上取得了成功，这一季狼队的工资占总收入的192%。但是伯明翰的194%被发现违反了英格兰联赛的开支规定。更糟糕的是，英甲俱乐部的总工资上涨11%，达到1.37亿英镑，创历史新高。英乙联赛在那个赛季的工资支出为7100万英镑(8600万美元)，是2001年以来最高的。

虽然在英冠联赛中的净债务可能有所下降，但这在很大程度上与联赛中债务与股票的转换有关。

德勤表示，“来自股东的无息软贷款占总债务的78%”。这突显出英冠联赛俱乐部是多么依赖于老板们的现金注入。博尔顿已故老板艾迪•戴维斯(Eddie Davies)在2016年免除了1.7亿英镑(合2.06亿美元)的贷款，但没有他的资助，这家俱乐部在2018-2019赛季就早已逐渐被淹没。

即将离任的EFL首席执行官肖恩•哈维(Shaun Harvey)去告诉够力足球：“俱乐部承诺的工资和转会费，它们的实际收入无法单独维持这一点。”

“它们依赖于所有者的资金。作为一个大联盟而不是欧洲顶级联赛，我们可能处于一个独特的处境。但现实是，我们的俱乐部是为了什么而战的呢？

“他们正在为晋级英超联赛的绝对机会而战，这样他们就可以分享竞争中获得的财富。”

随着俱乐部在食物链的下游比以往任何时候更过度地扩张，但财富却被囤积在顶端，有什么办法可以防止俱乐部灭绝呢？

这并不是一个受英格兰联赛老板们欢迎的解决方案，但现在确实是时候考虑一下，英超俱乐部应该开始培育他们处于困境的底层球队了。

哈维说:“大俱乐部希望有机会从我们的比赛中拥有、控制、资助和培养一个更小的俱乐部，因为他们认为这对球员的发展最有帮助。”

“但是英国足球是相对独特的。我们有92个完整的职业球队。每一支球队都是至高无上、独立运营。它的存在是为了当地社区的利益。”

“每次被问到这个问题时，我们的俱乐部都坚持：他们希望俱乐部是独立的；他们想要有自己的身份；他们希望能够做出自己的决定。多年来，这一直是英国足球的有点。”

“我们的规则是确保一家俱乐部不能主宰另一支球队的未来，我认为我们在相当长的一段时间内都将处于这种状态。”

虽然EFL有那些合理的担忧——一家俱乐部主导另一家俱乐部的前景，但为一支陷入困境的球队提供球员、教练和现金肯定是可取的，而不是让下一个伯里躺倒在史蒂夫·戴尔的身边。

据证实，戴尔根本没有完成英格兰联赛本身的测试，而且——他从一个管理不善的政权手中接过了大权——把俱乐部逼到了绝境。而且他不是唯一一个。

在过去的几十年里，联盟充斥着那些既没有钱也没有意愿为球队做任何积极事情的老板。

但是英国足球金字塔已经被分成了富人和穷人两个极端。而那些没有钱的人正处于一种越来越不稳定的地位，但也许可以通过那些有能力的人得到缓解。

对一支可以被开具相当于亚历克西斯•桑切斯(Alexis Sanchez)一个月工资的税单清缴令的球队提出质疑是合理的，但这是无法挽回的。那么，为什么不把这些财富用在一些积极的事情上呢？

瓜迪奥拉等主教练谴责了英格兰足球的现状，那里有92支职业球队的空间，其中一些球队无法按时支付球员工资，但那些处于顶级球队边缘的年轻球员却没有地方踢一线队的比赛。

这与西班牙完全不同，瓜迪奥拉的巴塞罗那B队有塞尔吉奥·布斯克茨和佩德罗·罗德里格斯，而德国则有托尼·克罗斯和托马斯·穆勒等人在拜仁慕尼黑的梯队中踢球。所有以上提到的球员都是世界杯冠军。

如果一个像曼城这样的俱乐部被允许培养像伯里那样的俱乐部,然后后者可以通过一笔付款的收益来缓解一段特定时间的金融困顿，曼城可以在联赛金字塔的下方找到一个出路，让他们有天赋的年轻人踢一线队的比赛。此外，运用寄养球员辅导方法将有助于培养俱乐部的风气和专业做事方式。

一旦这一协议到期，不管是一个赛季，两个赛季还是三个赛季，曼城都可以继续帮助其他球队从这种合作中获益。

这不会很快发生，但必须面对现实——那就是现实中就是没有足够的资金来保证92家俱乐部的继续存在。如果这意味着那些较低水平的不幸俱乐部可以通过那些有能力支付的俱乐部的一点帮助免于破产，那么这就是值得考虑的。

另一种选择可能是大幅减少运营中的俱乐部数量，以及随之而来的混乱。但正如我们所能预知的那样，这可能就意味着英国足球的终结。