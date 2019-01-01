城市足球再扩张 曼城老板入主印超孟买城

城市足球集团向印度潜在的利润丰厚的市场迈出了一大步。

曼城的老板已经成为印度超级联赛球队孟买城的大股东。

城市足球集团（CFG）已经购买了该俱乐部65%的股份，剩下的35%由现有股东兰比尔·卡普尔(著名演员和电影制作人)和比马尔·帕里克持有。

孟买城是城市足球集团旗下的第八家足球俱乐部，其他几家分别是英超冠军曼城、美国职业足球大联盟的纽约城、澳大利亚的墨尔本城、日本的横滨水手、乌拉圭的托奎竞技、西班牙的赫罗纳和中国的四川九牛。

城市足球集团主席穆巴拉克在一份声明中说：“我们相信，这项投资将为孟买城足球俱乐部、城市足球集团和整个印度足球带来变革性的好处。城市足球集团致力于印度足球的未来，以及未来孟买城足球俱乐部的潜力。我们非常期待在孟买城足球俱乐部的球迷和当地社区中扮演一个积极的角色，并与我们的共同所有者一起尽快进一步发展俱乐部。”

在拥有8000个座位的孟买足球竞技场踢球的孟买城队于2014年成立。

他们在2018-19赛季常规赛中获得了印度超级联赛（ISL）的第三名，但在季后赛中输给了果阿。他们在2019- 2020赛季的前五场比赛中赢了一场。

本周，私人资本公司公司银湖向CFG投资5亿欧元，为其提供了资金支持。此前，CFG已通过慈善活动Cityzens Giving在孟买开展业务。

2008年被曼苏尔酋长收购的曼城本月也宣布了5.352亿英镑的俱乐部收入。

本周接受天空体育采访时，穆巴拉克明确表示，鉴于CFG在美国和中国已经建立的合资企业，在印度的扩张是CFG的首要任务。

他说：“当我们考虑经济增长时，我们考虑三个主要市场：美国、中国和印度。我们在纽约投资，这就是我们在美国足球大联盟的存在，我们在中国投资，当然，印度是我们想要投资的下一个大市场。我希望很快我们就能进入这个市场，在正确的全球市场上继续我们的增长轨迹。”