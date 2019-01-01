埃雷拉解释为何离开曼联：高层没有说服我

安德尔·埃雷拉承认，他在曼联的谈判失败导致他离开了老特拉福德。

安德尔·埃雷拉声称曼联董事会在合同谈判中没有说服他“在球队中的重要性”，这导致了他自由转会到巴黎圣日耳曼。

这位29岁的球员上周与法甲冠军签订了一份为期五年的合同，此前他在老特拉福德的合同已于7月1日到期。

这位西班牙国脚于2014年从毕尔巴鄂竞技加盟红魔，凭借顽强的球风和球场上的激情，他很快成为球迷的最爱。

埃雷拉代表曼联出场189次，打入20粒进球，同时还赢得了足总杯、联赛杯和欧罗巴联赛冠军。

据了解，索尔斯克亚希望在2019- 2020赛季之前留下这名中场球员，但是正如周四的够力足球所透露的，俱乐部不愿意满足他每周35万英镑的工资要求。

在他作为大巴黎球员的第一次采访中，埃雷拉承认他在曼联的位置和重要性并没有得到保证，这也是他决定离开的原因。

“我不喜欢回顾过去，但这个项目和我在其中的重要性存在着差异。”他告诉《马卡报》：“我很高兴，我要感谢俱乐部、球迷和索尔斯克亚。他为我留下做了很多，但没有发生什么。他们来晚了，那时我已经决定去巴黎踢球了。”

埃雷拉上个赛季因为持续的伤病只在英超出场22次，但他在一支苦苦挣扎的球队中仍然是一名出色的球员。

这位前毕尔巴鄂球员的表现经常胜过一些球星，甚至在穆里尼奥执教的第一个赛季表现出色后，获得了2017年俱乐部年度最佳球员的称号。

回顾他在老特拉福德的时光，埃雷拉承认赢得这个奖项是他最自豪的时刻之一，同时他也表示，在曼彻斯特度过了难忘的五年之后，他再也不会加入另一家英格兰俱乐部了。

“这太棒了。在过去的五年里，我参加了189场比赛，我对所有教练都很重要。MVP(马特·巴斯比爵士奖)确实让人感到特别和快乐，我珍惜我生命中的每一刻。为什么是巴黎呢?因为要离开英格兰最大的球队曼联，你需要像巴黎圣日耳曼这样的球队，而巴黎圣日耳曼是法国最大的球队。我不能在别的英格兰俱乐部踢球了。”