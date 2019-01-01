埃雷拉：索帅赢在起跑线 球员都应率先垂范

西班牙中场埃雷拉认为，曼联临时主帅索尔斯克亚与队内多名核心球员曾有过合作，这使得他和球员们更容易相处融洽，并且知道如何激发球员们的最佳状态。

曼联在任命索尔斯克亚担任球队临时主帅以来，各项赛事9场比赛共取得8胜1平的不败战绩。队内西班牙中场埃雷拉认为，索尔斯克亚和部分核心球员有过合作，这让他带队更加顺利。

埃雷拉谈主帅时表示：“索帅与一些球员已经有过合作，因此他有办法激发出他们的最佳状态。在他手下，博格巴、马夏尔和林加德都发挥出最好的状态，这非常不容易。”

“当我们谈论一名主帅时，我们有时更多的是谈论战术。但是对主帅最困难的工作是把你队中最优秀的球员的最好状态激发出来，而我们的主帅正在做到这件事。这一点我们有目共睹。”

埃雷拉与曼联的合约将在本赛季结束时到期，他曾在2016-17赛季获得曼联票选最佳球员，并且在球迷中间颇受欢迎，都希望他能够佩戴队长袖标。

埃雷拉谈及这件事时表示：“很多人都曾多次对我说‘你在未来应该佩戴队长袖标’但我并不需要。我不会被这件事冲昏头脑。我认为球队可以拥有多个带头人，关键时刻我们需要所有人都能带领球队前进。”

“我当然非常感激球迷们认为我可以担任球队队长或者球队领袖的想法，但诚实地说，我认为球场上不一定仅有一名领袖。我认为自己在某些时刻可以带领球队，但我不认为我会是球队唯一的领袖。”

索尔斯克亚上任后，埃雷拉重新成为球队三中场中重要的一环，他与博格巴和马蒂奇成为稳定主力首发。曼联方面希望能够与他顺利签下续约合同。