埃雷拉：穆里尼奥是世界最佳主帅 离开曼联因不受重视

何塞·穆里尼奥的管理风格已经被埃雷拉讨论过，他也公开了自己离开曼联的原因。

安德尔·埃雷拉表示何塞·穆里尼奥是世界上最好的教练，但他也同时指出，这位葡萄牙无法接受失败。

这位巴黎圣日耳曼中场球员回忆了自己在现任热刺主帅穆里尼奥手下，为曼联踢球的经历，他认为那两年半充满了美好的回忆。

“如果事情一切都进展顺利的话，穆里尼奥肯定会是世界上最好的教练。”埃雷拉表示。

其他球队

“他和球员的关系，他对待每个人的方式，我真的很喜欢他的训练安排。另外，在助理教练法里亚的帮助下，他们是一个非常棒的教练团队。”

“不过他无法接受输球，这也是真实的，他并不能以一种很好的方式接受这一切。讨论自己也明白这一点，他从不隐瞒这一点。”

“我们的关系很好，他执教曼联的第一年很棒，我们赢得了三个冠军。”

“第二年，我们在英超联赛中获得84分，排名联赛第二。不过我们输掉了足总杯决赛，但我们那天踢得比切尔西要好得多，如果你还记得那场比赛的话。”

“过去的六个月确实有些不同，因为他和俱乐部有一些分歧。在那场决赛之后，法里亚选择了离开，穆里尼奥则希望做出改变以追上曼城，但他的一些计划被俱乐部高层否决，其中就包括试图出售博格巴和马夏尔。”

“当你看到你的教练和俱乐部发生冲突时，你的表现就下降，这一切都会影响到训练，影响到日常工作，你不可能表现得像没事人一样。”

埃雷拉之前也曾谈到过他离开曼联的决定，而现在他又一次谈及，详细地阐述了这个问题，并表示自己离开主要是感觉没有得到应有的重视。

“这不是钱的问题，也不是合同期限的问题。”埃雷拉谈到了自己为什么在去年决定与巴黎圣日耳曼签下一份5年合同。

“在我看来，我等待曼联的报价太久了，我应该得到俱乐部更多的关注。我给予了俱乐部一切，我从来没有抱怨过。我从来没有向媒体抱怨过任何事情。”

“我从来没有对任何经理和董事会成员摆出一副不好的面孔，他们一直等到我的合同还剩五六个月的时候才提出续约，这就是我和他们之间出现一些分歧的原因。”

“我以为他们会在我合同还剩两年的时候就开始与我谈这个问题，就像其他俱乐部一样。”

“在我拿到了俱乐部的2017年年度最佳球员奖之后，我就希望他们能给我提供一份新合同。我对俱乐部的做到感到很难过。”

尽管与自己的前东家有一些摩擦和不快，但埃雷拉依旧对曼联有着极深的感情。

他补充道:“不过这些都是足球层面的，我和他们并没有什么私人恩怨。”

“即使明天我见到曼联首席执行官艾德·伍德沃德，我也会给他一个拥抱，因为这就是生活。我和他的关系实际上很好。”

“他是一个很好的人，但是我们对球队和俱乐部的看法有一些分歧，就是这样。”

“每次我穿上曼联的球衣，我都很自豪。不管我之前告诉过你什么，我都不会对这家俱乐部说一个不好的词，感谢曼联俱乐部，感谢这5年来他们对待我的方式。”