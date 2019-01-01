埃雷拉：球队太强 我在巴黎感觉被讨厌

西班牙中场承认法国俱乐部被很多人鄙视，并期待着保持他们成功的挑战。

安德尔·埃雷拉说，当他在巴黎圣日耳曼的第一个赛季开始时，他接受了被“憎恨”的想法。

这名中场球员今年夏天通过免费转会加入了巴黎圣日耳曼，他在英超俱乐部效力了五年之后离开了曼联。

埃雷拉代表红魔出场189次，在老特拉福德期间，他赢得了欧罗巴联赛、足总杯、联赛杯和社区盾的冠军。

现在作为巴黎圣日耳曼的一员，西班牙人已经加入了一家在法国占据统治地位的俱乐部，本赛季他已经赢得了法国超级杯冠军。

埃雷拉明白频繁的成功会带来批评和敌意，他已经准备好迎接他在法甲的新生活。

“(俱乐部的声誉)是一个巨人的声誉!”他告诉《法国足球》：“世界上最好的球员中有三四个在这里踢球。我也知道这是法国最令人讨厌的俱乐部之一，我喜欢这样。”

加盟巴黎圣日耳曼后，埃雷拉来到了他职业生涯的第四家俱乐部，在加盟老特拉福德之前，他曾效力于皇家萨拉戈萨和毕尔巴鄂竞技。

今年夏天他可以自由加盟任何俱乐部，但埃雷拉表示留在英超不是他的选择，同时他也表示他仍然对他的第一家俱乐部皇家萨拉戈萨充满爱。

“首先，(我加入巴黎圣日尔曼)是为了这个项目。俱乐部有我非常喜欢的优雅和迷人的一面。然后，因为我想继续为一家大俱乐部效力。”他说：“说实话，我无法想象自己会在另一家英格兰俱乐部踢球。当你为曼联踢球时，你很难去别的地方。巴黎圣日耳曼，他们有一个项目正在不断取得进展。巴黎圣日耳曼接近我的方式无可挑剔。我觉得想要的。托马斯(图赫尔)给我打了好几次电话。他是一个帮助球员变得更好的人。29岁的我仍然想要进步。”

他补充道:“我很高兴为毕尔巴鄂竞技队踢球，这是另一家我喜欢的俱乐部，也为曼联，英国最大的俱乐部踢球，在那里我感受到了爱。今天，我很高兴来到巴黎圣日耳曼，法国最大的俱乐部。我一直为我所代表的俱乐部奉献一切，我也一直在代表他们。但我不能对你说谎:我心中的俱乐部仍然是萨拉戈萨，我从小就支持他，我的职业生涯就是从他开始的。”