埃雷拉：内马尔是金球奖候选之一 和姆巴佩一样

这位前曼联中场正在享受与巴西球星同队踢球的“不可思议的机会”。

安德尔·埃雷拉很高兴能和内马尔一起踢球，他相信巴西人可以赢得金球奖。

这位巴黎圣日耳曼球星前锋将结束这个充满不确定性的夏天，因为他将在本周末完成他的赛季处子秀。

内马尔与离开巴黎圣日耳曼联系紧密，转会到皇家马德里或者回到巴塞罗那是最有可能的结果。

尽管转会传闻四起，内马尔甚至在转会截止日期前缺席了巴黎圣日耳曼的最近两场比赛，但双方并没有达成任何转会协议，这名攻击手很可能整个赛季都将留在巴黎圣日耳曼。

这位27岁的球员伤愈复出，在国际比赛日期间代表巴西出场两次，并有望在周六的法甲对阵斯特拉斯堡的比赛中首发出场。

在过去的四个赛季中，内马尔曾两次获得金球奖第三名，尽管错过了巴西美洲杯的冠军之旅和巴黎圣日耳曼的第一个月比赛，埃雷拉认为他仍有希望成为世界上最优秀的球员。

埃雷拉也认为前锋姆巴佩和中场球员维拉蒂是最好的球员之一。埃雷拉有望在赛季末从曼联加盟巴黎后首次在联赛中亮相。

“内马尔是世界上最好的五名球员之一，和姆巴佩一样是金球奖的候选人之一，”他告诉记者：“能和内马尔一起踢球我很兴奋也很开心。对我来说，这很棒。这对我来说是一个不可思议的机会，我可以和内马尔、姆巴佩或者维拉蒂这样的球员一起踢球。对我而言，维拉蒂很快就能成为世界最佳中场。我们将确保他（内马尔）有一个最好的赛季，他甚至会更好。”

内马尔的回归应该会增强伤兵满营的巴黎锋线。姆巴佩和卡瓦尼都在对图卢兹的比赛中受伤下场，他们在下周三对阵皇家马德里的比赛也出战成疑。