埃雷拉：作为球员应为球队赛季颗粒无收负责

西班牙国脚承认他的队友们很失望，他们面临着连续第二个赛季没有奖杯的局面。

曼联中场安德·埃雷拉表示，球员们必须为俱乐部令人失望的赛季以及何塞·穆里尼奥的解职承担责任。

埃雷拉说他的队友对连续第二个赛季没有奖杯感到失望。

同时，他也支持他的西班牙队友德赫亚从最近的低迷状态中恢复过来。

“我不喜欢以个人身份说这些，我喜欢站在球队的角度来说。”这位29岁的球员在俱乐部网站上说。

“我认为足球是一项团队运动。我认为你必须从球队的角度来分析这个赛季，我们很失望。”

“说实话，当主教练被解雇的时候，对我来说这也是球员们的责任。我们必须对此负责——这不仅仅是教练和团队的责任。”

“球员们有很大的责任，这就是为什么我认为我们都应该感到失望，因为我们没有能够实现俱乐部的目标。”

“对我来说，这个俱乐部每个赛季的目标应该是为冠军而战，而我们并没有为冠军而战，所以让我们为每个球员负责。”

“当然德赫亚也很失望，因为没有人愿意犯错，但如果俱乐部允许某人犯错，那一定是大卫。在过去的几年里，他给了我们很多分，他对我们至关重要——也许是我们过去七八年里最好的球员。”

“所以，没有任何问题，他会在最后两场比赛中帮助我们。”

曼联必须赢得最后几场比赛，才能有机会进入英超前四，并有资格参加明年的冠军联赛。

埃雷拉说，红魔还有机会，他们将力争进入前四，而不是关注前四名对手切尔西的成绩。

“我们仍将为之奋斗。当然，目前切尔西已经掌握了主动权，但我们还有6分可以争取。

“他们两周内都有欧联杯比赛，所以我们会继续努力。”

“我们很失望，因为我们应该在周末赢球。我们打得很好，好到足够赢得比赛。”

“足球有时候就是这样，你必须等待结果。我们唯一能做的就是赢得两场比赛，首先是客场挑战哈德斯菲尔德。

“不要因为切尔西的比赛而变得疯狂，想想我们自己。如果我们得到三分，我们将在赛后有时间考虑别的。”