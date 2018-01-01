埃雷拉享受索帅执教蜜月时光：不喜欢比较前任

挪威人在对阵伯恩茅斯的比赛后取得了上任后的三连胜，追平了前任教练在老特拉福德的执教时的开局纪录。

曼联队中场队员安德·埃雷拉表示，在以4:1战胜伯恩茅斯后，球队在索尔斯克亚的带领下正处于一个很好的时刻。他还补充说，球员们踢得很尽兴。

前红魔前锋索尔斯克亚被挪威人在向莫尔德俱乐部申请休假，在本月早些时候接替穆里尼奥担任看守教练直到赛季结束。

自从他来到曼联后，球队发生了重大的转变，索尔斯克亚执教的前三场比赛都取得了胜利，这使他成为继穆里尼奥和马特·巴斯比爵士之后第三位在俱乐部取得如此成就的主教练。

埃雷拉在索尔斯克亚时代的前半个小时就取得了进球，并帮助曼联5:1战胜加迪夫，之后又帮助博格巴在周日对阵伯恩茅斯的比赛中攻入了第二个进球。

三连胜后的曼联的积分逐渐接近排名第五的阿森纳。赛后，这位西班牙人发表了热情洋溢的赞美之词，尽管他拒绝将当前的喜悦情绪与之前教练的任期表现进行对比。

“我们已经赢下了过去的三场比赛，但我不喜欢做比较。”这位29岁的球员告诉记者，“我非常感谢何塞对俱乐部所做的一切。”

“现在我们处在一个不同的时刻，我们有了一个新的教练，就是这样。我们正处于一个很好的时刻，每个人都踢得很好。”

“我们的攻击型球员很享受比赛，他们让其他球员更加轻松。”

“我们的教练在第一天就告诉我们，当你处于领先地位时，赢得一场比赛的最好方法就是继续进攻，这也是俱乐部一直以来的宗旨。”

“当你赢了比赛并且进了很多球之后，你就会想要尽快上场比赛，我希望我们能在周三对阵纽卡斯尔的比赛中像今天一样表现出色。”

“我们仍然排在第六位，但按照我们的实力来看，我们不应该排在第六位。”

曼联将在1月5日主场迎战贝尼特斯的喜鹊以开始他们2019年的赛程。