埃里克森遭遇最难开局 坚称并非受转会影响

包括丹麦中场在内的多名球员合同都已经进入到最后一年，但他否认球队目前的状态下滑与球员们的离队传闻有关。

波切蒂诺的球队上一周过得可谓十分艰难，他们先是在周中的欧冠小组赛2-7主场大比分负于拜仁，周末的联赛也0-3爆冷输给了布莱顿。

而除了球队状态低迷，他们阵中包括埃里克森，阿尔德韦雷尔德和维尔通亨都已经进入到合同的最后一年，如果没能完成续约或者赶在冬窗将其出售，这些球员都将在明年夏天以自由身离队。

埃里克森就是其中之一。夏天反复传出离队绯闻的丹麦中场在新赛季到来时还是留在了白鹿巷，他强调自己已经学会了如何忽视这些消息，并且认为热刺的状态下滑与此并无关系。

他告诉Ekstra Bladet：“这没有问题。每个人都是职业球员，在任何俱乐部都会有关于球员离队的传闻。”

“这方面的问题与我们本赛季迄今为止的表现没有关系。”

“如果我作为一名球员，把所有和我有关的传闻都当真了，那么我肯定就飘了。但我知道它们并不都是真实的。”

“媒体写了什么完全没有影响到我。”

虽然否认受到转会消息的影响，但埃里克森还是表示，本赛季开局阶段的确是他自2013年来到北伦敦之后所经历过的最困难的局面。

埃里克森继续说道：“现在显然是我在热刺经历过的最艰难的时光。”

“我来到这里的第一年或许有不少起伏，但自从波切蒂诺2014年执教球队之后，这里的故事就只关乎成功。”

“现在对我们的期待已经上升到了一个完全不同的高度。我们必须每场比赛都获得胜利，我们作为球员也有着同样的想法。”

“但我们为什么会收获目前的成绩，这很难回答。即使我们领先，我们也没能终结比赛。我们真的很不幸。”