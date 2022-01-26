埃里克森跟随老东家阿贾克斯训练 被传将与布伦特福德签约

埃里克森现在正在跟随老东家阿贾克斯训练，报道称他接近与布伦特福德签约。

埃里克森在去年夏天的欧洲杯中突发心脏骤停昏迷，在经过抢救后，他植入了心脏除颤器，但由于意大利对职业运动员心脏健康问题有严格要求，因此他无法再为国米登场，双方随后协商解约。

根据目前英足总的规定，埃里克森仍然可以踢英超，报道称，布伦特福德正在努力寻求将他签下。

据悉，布伦特福德想要和埃里克森先签约半年，他们希望这位丹麦国脚能增大球队保级的希望。

现在，埃里克森正跟随老东家阿贾克斯进行训练，以保持状态，为回归职业足坛做准备。

埃里克森曾为阿贾克斯出场超过160次，他表示自己很高兴能回到这里，这位丹麦中场说道：“我很高兴回到这里，我认识阿贾克斯的人们，这感觉就像回家，因为我在这里待了很多年，这里所有的设施都可以用，我还可以跟着青年队进行高水平的训练。”

“目前这对我来说是完美的基础，我想要尽快回到最佳状态，这样一来当我找到一家新球队时，我就可以尽快发挥出水平。”

阿贾克斯青年队主帅约翰-海廷加表示：“如果一位前球员或青训球员来敲门，我们绝对会欢迎他们回家。”

“埃里克森可以和我们一起训练这真的很棒，他是许多阿贾克斯青训球员的榜样，也是他们的灵感来源。”