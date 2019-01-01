埃里克森：能像《足球经理》一样做决定就好了

丹麦国脚对于表达自己接受新挑战的渴望并不感到遗憾，他希望能够决定自己的未来。

克里斯蒂安·埃里克森希望他能“像《足球经理》一样决定”自己的未来，他暗示对不能离开托特纳姆热刺 感到沮丧。

整个欧洲的夏季转会窗口已经关闭，所以丹麦国脚不会在短期内转会。

在英格兰足球效力六年后，他表达了接受新挑战的愿望，据报道，皇家马德里是他众多追求者之一。

其他球队

由于埃里克森已经进入了他合同的最后12个月，如果有任何报价的话，热刺应该会听取。

不过目前还没有达成任何协议，这位27岁的球员将越来越有机会成为自由球员，并有机会在明年1月与感兴趣的球队就合同前的条款进行商谈。

这正是埃里克森希望自己目前所处的位置，他希望自己能在职业生涯的重要十字路口上发号施令。

他在国家队备战2020年欧洲杯资格赛时告诉丹麦《号外报》：“我希望我能像《足球经理》一样做出决定，但不幸的是我不能。”

埃里克森在6月份公开表示，他觉得自己已经准备好离开北伦敦，重新开始。

他没有实现自己的愿望，但他不后悔把自己的感情表达得很清楚。

当被问及他的言论是否是个错误时，埃里克森说：“不，不是。但这是足球，你永远不知道在足球中会发生什么。许多事情总是会起作用。对我来说，清醒头脑并不难。我读的报道不多。现在我已经参与其中很多年了，那里每年都有很多谣言。但很明显，由于我的合同即将到期，今年的形势变得更加严峻。我知道很多人对我想去哪里踢球很感兴趣。事情就是这样。如果你表现出色，这就是顶级俱乐部的情况。总会有谣言。”

埃里克森在托特纳姆热刺最近的一场联赛中踢满了90分钟，他在酋长球场2-2战平阿森纳的比赛中攻入一球。