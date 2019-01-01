埃里克森未来不明 曼联欲三倍薪水引援

效力于热刺的丹麦中场埃里克森还未与俱乐部签下续约合同，曼联和皇马均有意这位出色的中场大将，尝试在今夏进行引援。

北京时间4月27日，据《伦敦晚旗报》消息，曼联和皇马均有意在今年夏天引进热刺中场埃里克森。

27岁的丹麦国脚中场与热刺的合约将在2020年夏天到期，双方仍然未就续约合同达成一致，俱乐部主席列维不会允许球员进入合同最后一年，因此如果双方在赛季结束前仍然无法续约，热刺会选择出售这位非常有实力的中场大将。

曼联将在今年夏天面临重建，埃雷拉据悉已经和巴黎圣日耳曼就个人条款达成一致，他将在夏天免费加盟，并签下一份4-5年的长期合约。主帅索尔斯克亚坚持表示博格巴下个赛季仍然会为曼联效力，而另一位中场马蒂奇则因为年龄问题出现了状态下滑。引进一名有实力的中场就成为曼联今夏转会操作的首要目标。

皇马长期以来也和埃里克森密切联系在一起，他们的中场组合也需要年轻化。

曼联和皇马深知与热刺主席列维谈判的难度，但是他们又清楚埃里克森续约谈判陷入僵局，因此都希望在今夏做出尝试。

埃里克森自2013年加盟热刺以来，一直是球队绝对主力，他目前在热刺的周薪为7万英镑。据《晚旗报》消息，曼联愿意为他提供三倍周薪。与此同时，列维如果在今夏选择出售埃里克森，他希望丹麦人的身价不低于6000万英镑。

不过热刺主帅波切蒂诺仍然没有放弃劝说埃里克森签下续约合同，并表示俱乐部和球员双方都在努力。