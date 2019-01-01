埃里克森暗示离开热刺：想尝试一些新东西

在采访中谈到转会皇马时，埃里克森表示自己想要尝试一些新的东西。

克里斯蒂安·埃里克森在透露他想离开托特纳姆热刺“尝试一些新东西”后，暗示他对转会皇家马德里很感兴趣。

在与热刺的新合同谈判失败后，埃里克森被传将离开北伦敦已经有一段时间了。

皇马已经签下法兰克福前锋卢卡·约维奇，预计今年夏天将签下几名球员，并可能在埃里克森2020年合同到期前以低价签下他。

但是丹麦国脚承认他不知道皇马和热刺之间已经进行了具体的谈判。

埃里克森在接受丹麦媒体Ekstra Bladet采访时表示：“我觉得我的职业生涯中，我可能想尝试一些新的东西。我希望在夏天会有澄清。这就是计划。在足球中，你不知道什么时候会澄清。它随时都可能发生。如果它能尽快发生，对每个人都是最好的，但在足球中，事情需要时间。这取决于丹尼尔·列维。另一家俱乐部也必须加入。或者我必须坐下来谈判一个新的合同。你不能自己定日期。如果我必须离开，那么我希望这是一个进步。这(转会皇马的可能性)提高了一步。但这需要皇家马德里打电话给托特纳姆热刺说他们想要我。据我所知，他们还没有这么做。这是很困难的。这取决于事情的概率。如果没有比这更令人兴奋的事情发生，为什么不留在托特纳姆呢？如果我要签一份新合同，那就要看具体情况了。”