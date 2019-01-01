埃里克森：将重点盯防武磊 里皮大概率延续上场战术

前上港主帅埃里克森下场将率领菲律宾对阵中国，而在接受采访时，瑞典人谈到了诸多问题。

北京时间1月11日晚9点半，国足将迎来本届亚洲杯的第二张比赛，而他们的对手就是前英格兰主帅瑞典人埃里克森所率领的菲律宾国家队。

对于中国足球，埃里克森再熟悉不过，此前他曾先后执教过广州富力、上海上港以及深圳兆佳业。

就在今天，埃里克森在接受每次采访时不可避免地谈到了有关这场备受瞩目比赛的相关情况。

——对于下一场对阵中国的比赛，你有什么样的期待？

“我期待对战中国，这是一场非常重要的比赛，如果拿不到分数，那么晋级就很困难了。韩国太过强大，我们最终输给了他们，不过球队其实踢得不错，防守很棒，我为球员们感到自豪，球队也从这一战中收获了信心。中国赢下了第一场比赛，但他们也一定会全力备战与我们的比赛。”

——目前菲律宾足球发展的如何？目标是什么？

“我们的目标就是出线，这也是整个国家的梦想。菲律宾在足球上投入不多，不过现在有一些归化球员加入球队，这对国家队至关重要。他们有能力缔造菲律宾国家队的黄金时代，而我要做的就是为他们减压，让他们表现得更好。”

——武磊、颜竣凌以及石柯都是你的昔日弟子，尤其是武磊，你会怎么去防守他？

“武磊是中国队射手王，每赛季都能打入20球以上，同时他既能打中路，也能打边路。这过去的几年中，他一直在进步，无论是头球还是射术，都有所提高，我会重点防范他。”

——你对里皮有什么看法？他会对这场比赛做出什么样的设置？

“我在意大利待过很多年，里皮和我是朋友，在俱乐部时有过多次交手的经历。以我对他的了解，中国首战赢了，他就不会对打法作太大改动，基本上会延续上一场的战术。中国队第一场比赛逆转取胜，这会让他们的士气得到提升，不过我们打韩国时表现也不错，我认为同样的状态与表现也可以复制到与中国的比赛。”