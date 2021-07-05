埃里克森在沙滩与球迷合照 出院后首次在公众面前亮相

这位国际米兰球员自6月18日出院以来一直保持低调，但最近一名球迷晒出了自己与这位球员的合照。

在丹麦与芬兰的欧洲杯比赛中，克里斯蒂安-埃里克森因心脏停搏昏迷入院，出院后，他于最近首次出现在公众面前。

埃里克森在昏迷后被送往医院，并植入了一个心脏起搏器，6月18日出院后，埃里克森一直保持低调，与家人一起继续自己的康复之路，但最近一名球迷晒出自己与埃里克森的合照，这是这位丹麦球星出院后首次亮相。

据了解，29岁的埃里克森出院后大部分时间都待在距离哥本哈根约60公里的蒂斯维尔代列耶，在丹麦与捷克的欧洲杯比赛前，有球迷与他进行了合照。

当时，这位名叫比约恩-宾兹的球迷正在附近的海滩地区拍摄广告，偶遇埃里克森后两人合照，随后比约恩将照片传到了Instagram。

在照片中，埃里克森对着镜头微笑，看起来很健壮。

据丹麦媒体BT报道，宾兹说道：“当我询问能否与埃里克森合照时，我很紧张，差点说不出话来，但我很自豪自己最终开了口，我今天非常高兴。”

“当时我们正在为一则广告拍照，我在吃午饭时突然看到了他。所以我等到他和他女朋友谈完后才问他能不能合照，他马上就答应了。我没有看到对阵芬兰的那次事故，但他看起来很健康，这让人高兴。”

“我一般只看国家队的比赛，毫无疑问，我最喜欢的球员就是埃里克森。我为自己拥有这样一张照片感到骄傲。”

埃里克森的昏倒激发了丹麦队的斗志，现在这支北欧球队已经杀入欧洲杯四强，他们将在半决赛中遭遇强敌英格兰。