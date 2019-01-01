埃里克森去留看今晚 波帅：没消息就是好消息

合同即将到期的丹麦国脚此前就曾表示，期待新的挑战让自己兴奋，西甲双雄的加入更使得离队变得越来越现实。

埃里克森在这个转会窗一直与巴萨和皇马紧密联系在一起。今年6月，他就已经表态希望接受新的挑战。

27岁的丹麦人是在2013年来到白鹿巷的，不过本赛季末，他与俱乐部的合同就将到期。

下周一，今年的欧洲夏窗将彻底关窗。热刺主帅波切蒂诺坚信，如果埃里克森将有所动作，那么发生变化的时间只会是本周六。

波切蒂诺告诉记者：“周六没消息就是好消息。因为周天有比赛，周一也不会发生什么，那时候其实就没时间做些什么了。”

“周六我们将弄清埃里克森是否会与我们在一起。”

热刺本赛季的英超开局显得不太顺利，他们上周末在主场被刚刚重返顶级联赛的纽卡斯尔1-0击败，之前与曼城2-2战平，只有首轮比赛，他们3-1战胜了维拉。目前波切蒂诺的球队只积4分，位列积分榜第7位。

虽然绯闻缠身，但埃里克森还是在对阵曼城时作为首发出场，这也加深了人们对于他未来的各种猜测。

波切蒂诺继续说道：“人们会问’你为什么还要启用克里斯蒂安？‘队友们也可以说’在他被传将要离队的情况下，你为什么还要启用他？‘为什么我不能在他可能要走的时候用他比赛呢？”

“在这种情况下，内部可能了发生很多事，我不可能向媒体和球迷解释。”