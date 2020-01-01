埃里克森：公开离队意愿后 我成了热刺的害群之马

这位一月份加盟国际米兰的丹麦中场认为他因为在合同问题上“非常诚实”而受到了热刺球迷的惩罚。

克里斯蒂安·埃里克森声称他是热刺的“害群之马”，并被描绘成一个“坏家伙”，因为他曾在上个赛季末表达过离开热刺的愿望。

埃里克森在1月28日完成了从热刺转会到国际米兰的2000万欧元的交易，结束了他在北伦敦的六年半的职业生涯。

这名27岁球员的未来在过去的六个月里一直是人们猜测的焦点，他公开表示希望离开俱乐部接受新的挑战，并拒绝续约。

其他球队

这位丹麦国脚在上赛季末透露了自己的打算后，感到被热刺球迷排斥，但他“不想像很多球员那样隐藏”自己的未来。

埃里克森在接受BBC体育采访时谈到了他在托特纳姆的最后六个月。

“如果你只有短期合同，你就会成为害群之马。当然，我接受了采访。我很诚实。我觉得我必须诚实。我不想像很多球员那样躲起来。每个人都是不同的。我是诚实的。我想大声说出来。”

“我确实因为很多事情受到指责，因为我是坏人。我读到我是更衣室里的坏人，自从我说我想离开后，我在那里就没好处了。说实话，在过去的几年里，如果有任何事情发生，任何球员都会考虑离开，但我是那个公开说这话的人。”

当被问及在转会国米后，他是否可以消除所有的背景噪音时，埃里克森回答说：“是的。过去几年，在英格兰非常忙碌。在我夏天说了那些话之后，我的问题是‘他什么时候走？’每场比赛都是‘他要走吗？他不走吗？’当然，很多人都在谈论这件事。”

“甚至你在街上看到的球迷也会说‘谢谢你，再见，祝你好运’。但我还在那里。这有点奇怪。对我的头脑和身体来说，我能在一个新的地方重新开始是件好事。”

埃里克森还接受了《米兰体育报》的采访，解释了他离开热刺的原因，证实了穆里尼奥一到北伦敦就开始组建一支没有他的球队。

“（他告诉我）在（意大利）租他的房子，然后他祝我一切都好。他知道我的愿望，所以他在没有我的情况下组建了球队。没错，我从一开始就很清楚。”

英超联赛的冠军悬念几乎已经终结，利物浦在25场比赛后以22分的优势领先于卫冕冠军曼城。

切尔西，曼联，托特纳姆热刺和阿森纳都没能跟上，埃里克森承认其他顶级联赛的球队已经开始羡慕红军了。

“每个人都以为是曼城。但是当你看到利物浦……哇，多棒的表现啊。”他补充道：“他们总是知道要做什么，他们踢得很“简单”，他们是非凡的，他们所做的是不可思议的。”

“他们很可怕，看到他们这样会很棒，你知道他们最终会赢的，我想每个人都有点羡慕他们。”