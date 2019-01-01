埃里克森为菲律宾攒人品 不输太惨努力拿分是目标

在迎战中国队的赛前新闻发布会中，菲律宾主帅埃里克森与球队门将法尔克斯高回答了许多问题。

北京时间1月11日晚9点30分，亚洲杯小组赛C组的一场焦点战将在阿联酋首都阿布扎比打响，对战双方为菲律宾与中国队。主帅埃里克森与球队门将法尔克斯高出席了赛前新闻发布会。

本场比赛将会一举决定C组的出线形式，如果菲律宾获胜，那么他们将会基本丧尸出线资格，而中国队落败，就必须在最后一场去死磕劲敌韩国，出线形式堪忧。

埃里克森访问

——对上场比赛有什么看法？

“虽然球队在首场比赛中输给了韩国，但也创造出了很多机会，如果运气更好一点，比赛结果可能就不同了，这样的结果也让球员们面对明天的比赛更加自信。”

——能说说你对菲律宾足球的看法吗？

“目前在菲律宾国内篮球是第一运动，但我认为在未来10年内足球将会取而代之。当下这支菲律宾有很出色的球员，整个团队很棒。作为个人来说，也喜欢接受挑战。明天这样的场合，就是我们展现自己的时刻。”

——上一次菲律宾中国交手1-8惨败，这一次的目标又是什么？

“无论如何，能够提前确定的一点事，希望我们明天不会再输个1-8。球队将在这场比赛中竭尽全力给中国队施加压力，当然，我们最终的目标肯定是获胜。”

——菲律宾队内有大量的归化球员，而现在中国也正在进行这方面的工作，你怎么看这种情况？

“具体问题我不是太了解。我只是球队的主教练，不太清楚归化的具体过程，在我看来，他们有菲律宾的护照，那么就是菲律宾球员。我相信这会是一件好事，但我真的很难回答这一问题。”

——中国队中的上港国脚有哪几位？你对他们和里皮有多了解？

“颜骏凌、武磊，还有石柯。我当然了解上港队的球员，他们都是非常出色的球员。当下这个社会已经没有秘密了，我们坐飞机在全球旅行，我们可以上网去得到诸如视频等一切我们想要的信息。

当然我也很了解里皮，我们八九十年代在意甲联赛就曾交手过很多次，后来在广州也有过交手，我们也经常在一起吃饭。我知道在明天的比赛中该怎么做，他们当然也一样了解我们。

里皮是一位非常优秀的教练，我非常尊重他，在发布会之前还遇到了他，但明天赛场上就没有朋友了。”

法尔克斯高采访

——你们的主帅埃里克森和球员哈维尔都曾有过中超经历，你觉得这会对你们的对战有所帮助吗？

“主教练和队友会告诉我们中国球员的特点，并给我们一些建议，所以这对我们来说确实有帮助。”

——你们的23人中有包括你在内的20位归化球员，你有什么看法？

“虽然我们是归化球员，但我们与菲律宾本土球员没有两样，站在球场上我们想的都是全力以赴拿下胜利。”

——你觉得明天与中国队的比赛，赛果将会如何？

“究竟谁会赢球，明天比赛见分晓。”