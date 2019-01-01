埃迪·豪：不是很多人要买我家威尔逊吗？怎么没人报价啊？

埃迪·豪表示没有球队出价购买卡伦·威尔逊或者其他伯恩茅斯的球员。

英格兰国脚威尔逊曾与伦敦的切尔西、托特纳姆热刺和西汉姆联联系在一起，但埃迪·豪并没有失去这位关键球员，而是集中精力在一月份加强球队实力。

埃迪·豪表示：“从我和球队的角度来看，我们一直在一起努力寻找解决方案，让球队变得更强大，继续推动球队前进。”

“这些才是主要的东西。我们会再接再厉，就像我们在一直以来所做的那样，为了伯恩茅斯的利益。”

“没有兴趣还是没有实际的问价?没有，啥都没有。”

埃迪·豪说:“我不想通过谈论一些不重要的事情来给卡伦（威尔逊）或者我的任何球员施加更多的压力。”

“重要的是卡伦为球队努力工作，并在稳定的基础上创造出他最好的表现。”

“对他来说，他在考虑转会费、身价和其他俱乐部，但我建议他关注伯恩茅斯。”

这名26岁的球员在8月份伯恩茅斯2-1战胜西汉姆的比赛中打入了伯恩茅斯的首球，但是埃迪·豪表示现在的西汉姆看起来和赛季初的状态完全不同。

“他们有一个艰难的开始，但已经恢复得很好，”他说。

“他们最近取得了一些非常好的成绩，他们看起来很自信，现在他们的球队有很好的平衡。”

“从我们的角度来看，我们想要继续我们在对埃弗顿的比赛中所做的事情，但也许我们会更加冷静地对待我们面前的机会。”

“我觉得上周是球队整体表现和感觉的转折点。希望这种表现能继续。”